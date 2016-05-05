Erdoğan'ın danışmanından erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, NTV yayınına katıldı. Ertem, AK Parti'de kongre kararı alınmasının ardından dolardaki yükselişi de yorumladı.

Cemil Ertem özetle şöyle konuştu:

''Dolarda gelişmekte olan para birimlerinden büyük ayrışma yok. Kongre kararıyla Türk Lirası hızla eridi ama gece sığ bir piyasa vardı. Bu sabah ise düzeltmeyi gördük. Akşam en kötü durumda bile Güney Afrika randı ile arasındaki fark yüzde 1'den azdı.

Akşamki kararı piyasalar esasında yalnızca AK Parti'nin iç meselesi olarak algıladı. Siyasi belirsizliği önemli ölçüde ortadan kaldıracak. Piyasaların bunu şu saatten sonra olumlu karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Şu an dolarda geriye gidiş var. ABD'den gelen haberler de doların geri gitmesini sağlayacak haberler.

''DOLARIN İKİ ÜÇ GÜNDÜR YÜKSELİŞİ SPEKÜLATİF''

Doların iki üç gündür yukarı çıkması spekülatif bir şey. Doları yukarı taşıyacak Fed üyeleri oy hakkı olmayan üyeler. Kriz sürecinde görebileceğimiz bir spekütatif hareket. Küresel piyasalarda ve Türkiye'de bugünden itibaren düzelme bekliyorum. Fed için yeni bir genişleme dalgası gelecek haberleri de gelmeye başladı.

''EKONOMİ YÖNETİMİNİ ETKİLEYECEK DURUM YOK''

İktidar partisinin ekonomi programını ekonomi yönetimini etkileyecek bir durum olarak görmüyorum.

''MERKEZ BANKASI İÇİN ENDİŞE YOK''

Merkez Bankası konusunda hiç bir endişe yok oradaki yol haritası son derece net. Para ve maliye politikalarında kısmi bir değişiklik bile beklemiyorum.

''ERKEN SEÇİM OLMAZ''

Erken seçim olasılığını da yok olarak görüyorum, 2019'a kadar güvenli bir şekilde gidecektir. Belki bir müddet sonra TL'nin bu kadar değerli olması acaba ihracatı olumsuz etkiler mi diye tartışabiliriz. Önümüzdeki dönemde ekonominin daha istikrarlı hale geldiğini göreceğiz."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, katıldığı bir televizyon programında dolardaki yükselişi değerlendirdi: Ertem, ''Dolarda gelişmekte olan para birimlerinden büyük ayrışma yok. Piyasaların şu saatten sonra kongre kararını olumlu karşılaması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Ertem erken seçime ilişkin ise "Erken seçim olasılığını da yok olarak görüyorum" şeklinde konuştu.