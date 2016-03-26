Erdoğan konuştu, toplu istifa yolda



BELÇİKA MEDYASI ERDOĞAN'I SULTAN MEHMED'E BENZETTİ

Belçika’nın DH gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Fatih Sultan Mehmed’e benzetti. Gazete, “İkinci Mehmed’in topları İstanbul surlarını nasıl sarstıysa, Erdoğan’ın açıklaması da bir top gibi Loi Caddesi 16 Numara’yı (başbakanlık binası) salladı. Hükümet toplu istifanın eşiğinde olabilir” diye yazdı.



BELÇİKALI BAKANLARDAN İTİRAF

Brüksel saldırılarının ardından ülke basını ve uluslararası kuruluşlar, Belçika makamlarının ihbarları ve açık tehditleri göz ardı ettiğine dair çok sayıda açıklamada bulundu. ABD, İbrahim el-Bakraoui’nin Paris saldırılarından önce, terör arama listesinde kayıtlı olduğunu açıkladı. Kısa bir süre sonra kardeşi Khalid’in de aynı listeye dahil edildiği kaydedildi.



İsrail yönetimi, Belçika’yı Zaventem Havaalanı’nın güvenlik zafiyetleri konusunda uyardığını açıkladı. Belçika’nın HLB Gazetesi, Belçikalı makamların 2 kardeşi yakalamak için “en az 6 şansı kullanamadığını” yazdı. El Bakraoui kardeşlerin Schaerbeek’teki hücre evinde aralık ayından beri izlendiği ancak müdahale edilmediği ortaya çıktı. Yoğun eleştirilerin ardından istifa eden ancak “hassas durumdaki makamların boş kalmaması gerektiği” gerekçesiyle istifaları Başbakan Michel tarafından reddedilen 2 bakandan dün önemli itiraflar geldi. Adalet Bakanı Koen Geens, “Olan bitenden ötürü elbette gurur duymuyoruz. Belki de yapmamamız gerekenleri yapmışızdır” dedi.



İçişleri Bakanı Jan Jambon ise “Türkiye’nin uyarısını ele almada hata yaptık, bu konuda polis irtibat görevlisi ihmalkâr davrandı” açıklamasında bulundu. Jambon, “İstifamı sundum ancak hassas durum nedeniyle kabul edilmedi” ifadesini kullandı.

Belçika’da 31 kişinin ölümüne, 300’den fazla kişinin yaralanmasına yol açan ikiz saldırı bir hükümet krizi yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zaventem Havaalanı’nda 15 kişinin ölümüne yol açan intihar saldırganlarından İbrahim el-Bakraoui’nin Türkiye’den sınırdışı edilmesine rağmen Belçika’da serbest kaldığını açıklamasından sonra kamuoyunun büyük tepkisini çeken Başbakan Charles Michel hükümetinin istifanın eşiğinde olduğu ileri sürüldü.