Erdoğan, Muhammed Ali'nin cenazesine gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak bilinen Muhammed Ali'nin cenazesine gitme kararı aldı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Müslümanların nezdinde de müstesna bir yeri olan Muhammed Ali’nin cenazesine iştirak etmek üzere Çarşamba gecesi yola çıkacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Ali’nin ABD’deki Müslüman toplumunun liderlerinden İmam Zaid Şakir tarafından Perşembe günü kıldırılacak olan cenaze namazında saf tutacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muhammed Ali için Cuma günü son derece kalabalık bir katılımla gerçekleşmesi beklenen anma ve uğurlama törenine katılacağı belirtildi.