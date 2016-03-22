Erdoğan: Türkiye bu zor gününde Belçika'nın yanındadır

Farklı terör örgütlerinin alçakça saldırılarına maruz kalmış olan halkımız, Belçika halkının acısını derinden hissetmekte ve paylaşmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Brüksel Zaventem Havaalanı ile Maelbeek metro istasyonunda bugün vuku bulan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu menfur saldırılarda yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Belçika halkına en içten taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok kısa bir süre önce Ankara’da PKK, arkasından İstanbul’da DAEŞ’in, onlarca insanın hayatına mal olan saldırılarının ardından, şimdi de Brüksel’i hedef alan teröristler, hiçbir insani ve ahlaki değer ve sınır tanımadıklarını, kullandıkları alçakça yöntemler açısından birbirlerinden hiçbir farkları olmadığını bir kez daha göstermişlerdir."

"Türkiye bu zor gününde Belçika’nın yanındadır. Farklı terör örgütlerinin alçakça saldırılarına maruz kalmış olan halkımız, Belçika halkının acısını derinden hissetmekte ve paylaşmaktadır. Türkiye olarak tüm terör örgütleriyle, ayrım gözetmeksizin aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdürürken, müttefikimiz Belçika’ya da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim. Brüksel’deki menfur saldırılar, terörün bir özgürlük mücadelesi olamayacağını; terörün her türüne karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini açıkça ortaya koymuştur."