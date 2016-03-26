"Gizli bilgilerimizi PKK'ya veriyorlar"

Konuşmasında Finike için yapılan yatırımlara da değinen Bakan Çavuşoğlu, herkesin kendi kültürünü geleneklerini en iyi şekilde koruması, tanıtması ve yaşatması gerektiğini belirterek, bu tür etkinliklerle bundan sonraki süreçte de gayret sarf edeceklerini kaydetti. Finike portakalının sadece Türkiye'de kayda geçirilmesinin yeterli olmayacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Talimat verdim Finike'nin Türkiye de kayda geçirilmesi yetmez, uluslararası alanda da UNESCO'da inşallah kayda geçireceğiz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Batı Antalya'da yapılacak olan havaalanı ile de 5 ayrı noktada etüt çalışmalarının devam ettiğini, iklim, zemin, sit alanı gibi değerlerin etüt çalışmaları tamamlandıktan sonra ihalesinin .yapılacağını ifade etti. Çavuşoğlu, Finike-Demre ve Finike Elmalı yolunda da düzenlemelere gidileceğini, özellikle Finike-Demre arasındaki yolun dağlar delinip viyadükler yapılarak çok daha güvenli hale getirileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve festivali katılan protokol üyeleri, hep birlikte toplu temel atma ve açılış törenini gerçekleştirdi.

Antalya'nın Finike ilçesinde bu yıl birincisi düzenlenen Uluslararası Finike Portakal Festivali'nde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, paralel devlet yapılanmasına yüklendi. Poliste yargıda devletin her kurumundaki paralel devlet çetesini de sonuna kadar temizleyeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Paralel çetenin en iyi dostu kim, PKK DHKP-C, PYD bunlar yurt dışında her yerde birlikteler burada masum vatandaşlardan topladıkları paraları Türkiye'nin aleyhine karar aldırmak için kullanıyorlar. Buradan masum vatandaşların inançlarını sömürerek aldıkları paralar artık PKKya gidiyor. Türkiye'nin gizli bilgilerini bile PKKya veriyorlar, bunlar nasıl dindar,işte bunları da diğer terör örgütleri gibi Türkiye'den temizleyeceğiz sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu.