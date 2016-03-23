Van, Başkale, Hakkari, Şemdinli ve Çukurca’dan gelen guruplar, Yeni Köprü yakınlarında güvenlik güçleri tarafından durdurularak Yüksekova’ya alınmadı. Bunun üzerine Hakkâri ve Çukurca’dan gelen aralarında HDP Milletvekili Selma Irmak’ın da bulunduğu 20 araçlık gurup, Hakkâri-Yüksekova yol ayrımında bulunan Yeni Köprü Jandarma Karakoluna yakın bir alanda basın açıklaması yaptı. HDP Milletvekili Selma Irmak, bugün operasyonların sona ermesi için yola çıktıklarını belirterek şunları söyledi: "Valinin talimatıyla izin verilmedi. Barış çağrılarına kulak verilmesini istiyoruz
HDP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Hakkâri’den Yüksekova’ya gitmek isteyen bir guruba izin verilmedi. Sokağa çıkma yasağının 11. gününe girdiği Yüksekova ilçesine gitmek isteyen bir guruba, güvenlik güçleri izin vermedi.
23 Mart 2016 Çarşamba 22:19