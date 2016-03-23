HDP’li yöneticiler tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Baçsavcılığı’nın Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında HDP Buca İlçe Başkanı C.A. ve Konak İlçe Başkanı M.K. ile ilçe teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu 22 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, savcılıkta ifade veren şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 20 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Zanlılardan HDP Bayraklı ilçe yöneticilerinden S.S. ile H.K, D.K, E.G, L.İ, E.T, E.S. ve A.E. tutuklanırken, HDP Buca İlçe Başkanı C.A ve Konak İlçe Başkanı M.K’nın da aralarında bulunduğu diğer 12 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.