İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal seçildi. Üçüncü turda 308 oy kullanılırken, 4 oy geçersiz sayıldı. Ak Parti adayı Mevlüt Uysal 179, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 125 oy aldı. Bu sonuçla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mevlüt Uysal oldu. Mevlüt Uysal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra bir konuşma yaptı.

Uysal'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- İstanbul ve ülkemiz adına hayırlı olsun. Şahsım adına da inşallah hayırlısı olsun.

- Bu onurlu göreve layık olmaya çalışacağım.

Uysal yaptığı ilk konuşmada, “Meclis üyelerimiz 3 tur burada kaldılar. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu seçimde şahsımı büyükşehir belediye başkanı yaptınız. Dünya şehri olan İstanbul adına bölgemiz adına hayırlı olsun diyorum. Şahsım adına da inşallah hayırlısı olur. Genel başkanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında burada başkanlığa başladı belediyecilikte bir çığır açtı. Burada şu anda İstanbul’da dünyadan gelenler diğer ülkelerden gelenler güzel bir İstanbul’da bahsediyorsa onun eseri diyorum kendisine şükranlarımı saygılarımı sunuyorum” dedi.

Uysal konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Kadir Topbaş büyükşehir başkanlığından istifa etse bile ihtiyacımız olduğunda İstanbul’a hizmet etmede katkı sunacağını düşünüyorum. Bu şehir müjdelenmiş bir ve kadim bir şehir. Doğunun batının farklı kültürlerin buluştuğu bir şehirdir. İnşallah önümüzde 2019’a kadar bu az zamanda bu şehrin kültürlerin buluşma şehri olarak devam etmesine hep beraber sahip çıkacağız ve güzel işler yapacağız diye düşünüyorum. Yine bugün seçimi yaptık diyorum ki Bismillah diyelim başlayalım. Başta yaptığım konuşmamda az konuşup çok iş yapacağız dedim. İnşallah Allah bizi İstanbul halkına mahcup etmez.”

Uysal konuşmaların ardından mecliste tebrikleri kabul etti.