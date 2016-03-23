İşte Erdoğan'ın açıkladığı teröristin kimliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki saldırganlardan biriyle ilgili çok önemli bir detayı açıkladı. Cumhurbaşkanı, saldırganlardan birinin Haziran 2015'te Gaziantep'te yakalanıp sınır dışı edildiğini fakat Belçika'nın o kişiyi serbest bırakmış olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin sınır dışı ettiği teröristi açıkladı.
Brüksel'deki havaalanı saldırısını düzenleyen kişinin, Türkiye'nin sınır dışı ettiği İbrahim el Bakraoui olduğu bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin sınır dışı ettiği teröristi açıkladı.
Brüksel'deki havaalanı saldırısını düzenleyen kişinin, Türkiye'nin sınır dışı ettiği İbrahim el Bakraoui olduğu bildirildi.