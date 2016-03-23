İşte Erdoğan'ın açıkladığı teröristin kimliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel saldırganının G.Antep'ten sınır dışı edildiğini açıklamıştı. Dışişleri o teröristin kimliğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki saldırganlardan biriyle ilgili çok önemli bir detayı açıkladı. Cumhurbaşkanı, saldırganlardan birinin Haziran 2015'te Gaziantep'te yakalanıp sınır dışı edildiğini fakat Belçika'nın o kişiyi serbest bırakmış olduğunu ifade etti.



Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin sınır dışı ettiği teröristi açıkladı.



Brüksel'deki havaalanı saldırısını düzenleyen kişinin, Türkiye'nin sınır dışı ettiği İbrahim el Bakraoui olduğu bildirildi.