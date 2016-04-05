Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında Ensar Vakfı ile ilgili olduğu iddia edilen çocuk tacizi olayı hakkında sarf ettiği, “Valisi konuşmuyor, Milli Eğitim Bakanı konuşmuyor. Aileden sorumlu Bakan da zaten birilerinin önüne yatmış vaziyette o da konuşmuyor. Bu yurtlara kim izin veriyor arkadaşlar...” şeklindeki sözlerine Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan bir tepki daha geldi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye yapacağı ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na ilişkin sözleri ile ilgili olarak, "Siyasi hayatın esası edeptir, nezakettir, üsluba dikkattir. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu iki büyük hata yaptı. Birincisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza ki çok değerli bir hanımefendidir. Nezaketi ile zarafeti ile herkesin takdirini kazanmıştır. Ona yönelik sarf ettiği ve hiçbir siyasetçiyi bırakın, anamuhalefet partisi liderini bırakın, herhangi bir insanın ağzına yakışmayacak sözler sarf etmiş olması... Bunun izah edilir, açıklanır mazur görülür bir tarafı yoktur. Bu konuda da ben gerekli açıklamayı yaptım. Ayrıca bu hatada ısrar edip ikinci bir açıklama yapması ise daha büyük bir hatadır. Eğer bir özür dilemiş olsaydı, en azından daha önceki hatasını telafi etmiş olmazdı ama kendi hatasını fark edecek düzeyde bir akla sahip olduğu ortaya çıkmış olurdu." şeklinde konuştu.

"ADAM OLANA ADAM GİBİ CEVAP VERİLİR"

"Kılıçdaroğlu bugünkü konuşmasında bana hitaben, 'Bana adam gibi cevap versin Başbakan' demişti." ifadelerini kullanan Başbakan Davutoğlu, "Şimdi ben de ona diyorum ki 'Adam olana adam gibi cevap verilir'. Bu konuşmasından sonra ben onu adam sınıfından da saymıyorum, adam müsveddesi demeyi bile kendisine çok görüyorum." dedi.

Davutoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

Davutoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

"TERÖRLE MÜCADELEDE NE GEREKİYORSA BU ADIMLARI ATARIZ"

Başbakan Davutoğlu, "Eğer bir ülkede bir kişi, terör yaparak o ülke insanına zarar vermeyi bir amaç edinmişse zaten o ülkeyle, o ülke insanlarıyla olan manevi bağını koparmış demektir." ifadelerini kullanarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hiçbir aklı başında ve vicdan sahibi bir vatandaş, kendi vatandaşlarını ve insanları terör saldırısıyla yok etmeyi, terör saldırısı düzenlemeyi düşünmez. Terörle mücadele bağlamında ne gerekiyorsa bu adımları atarız, var olan çalışmaları da bu çerçevede değerlendiririz, ancak şu anda henüz olgunlaşmış bu tarz bir çalışmamız veya üzerinde tartışılmış bir konu yok. Ama terör uygulayan herhangi birisi, o ülkeyle, o vatanla, o milletle bağını koparmış demektir."