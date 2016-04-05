Kılıçdaroğlu'ndan Ramazanoğlu’na ağır sözler

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

CHP'ye yönelik saldırılar var. Bekledim geçen hafta Başbakan çıkıp bir açıklama yapacak mı?

“ALÇAK VE ŞEREFSİZDİRLER”

Bu saldırıyı yapanlar sözde CHP'yi terör örgütleriyle irtibatlandırarak yapıyorlar. CHP'yi terör örgütleriyle irtibatlandıranlar alçaklar ve şerefsizlerdir. Bu terör örgütleriyle masaya oturanlar kim?

“BİRİSİ ‘ÇÖZÜM MASASINA OTURACAĞIZ’ DİĞERİ ‘OTURMAYACAĞIZ’ DİYOR”

Türkiye Cumhuriyeti yönetilmiyor. Fiilen yönetilmiyor. Savruluyor. Cumhuriyet tarihinin en derin krizini yaşıyoruz. Birisi kalkıyor çözüm masasına oturacağız diyor birisi diyor hayır oturmayacağız. Sonra evet oturmayacağız diyor. Çark ediyor. Türkiye'nin geleceğinde bütün uygar dünya kaygı duyuyor. Haberleri izleyemez hale geldik. Böyle bir yönetim olamaz. 3. sınıf adamlarla 21. yüzyılın Türkiye'si yönetilemez. Tonlarca patlayıcı yükleyeceksiniz kimsenin haberi olmayacak?

“BU ÇOCUKLARI BU YOZ KÜLTÜRE SİZ NASIL TESLİM ETTİNİZ?”

Karaman'dan sonra Türkiye'nin dört bir yanında olaylar patladı. Bunlar sabah akşam Müslümanlıktan din imandan bahsediyorlardı. Bu çocukları bu yoz kültüre siz nasıl teslim ettiniz? Vakıfları savunuyorlar. Çocuklara sahip çıkın vakıflara değil. Bu çocuklar yasa dışı burada nasıl kaldı?

“AİLE BAKANI BİRİLERİNİN ÖNÜNE YATMIŞ DURUMDA”

Valisi konuşmuyor, Milli Eğitim Bakanı konuşmuyor. Aileden sorumlu Bakan da zaten birilerinin önüne yatmış vaziyette o da konuşmuyor. Bu yurtlara kim izin veriyor arkadaşlar... Biz izin vermedik diyorlar koro halinde. Siz izin vermediyseniz bunlar nasıl açılıyor?

“NİYE SAPIKLARA TESLİM EDİYORSUNUZ ÇOCUKLARIMIZI”

Bu işlerin baş sorumlusu Milli Eğitim Bakanı niye konuşmuyor? Niye sapıklara teslim ediyorsunuz çocuklarımızı. İtibar sahibi olmak yüksek ahlak sahibi olmakla başlar. Adalet duygularını içinde hissetmekle başlar. Ben büyük saraylarda oturuyorum benim itibarım yüksektir hiç olmaz. İtibar parayla pulla satın alınabilecek şey değildir...