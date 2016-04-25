"Kilis için ilave askeri tedbirler alınacak"

Taşeron çalışanların kamuya alımı



"Bakanlar Kurulu'nda ele aldığımız işverenlerin, yani 'taşeron' dediğimiz alt işverende çalışanların kamuya alımıyla ilgili yasa tasarısının son rötuşları yapılmış ve hemen bu yasa tasarısı yasalaşmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmeye hazır hale getirilmiştir." diyen Numan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu tasarıyla 720 bin çalışanın kamuya geçiş esasları belirlenmiştir. Ayrıca, kamuda özel sözleşmeli personel olarak tanımlanan yeni bir statü oluşturulmuştur. Alt işverenlerde çalışanların bir kısmı bu statüdeki çalışmaya geçeceklerdir, yani kamu güvencesi altına alınacaklardır. Ayrıca, bu kamu güvencesine alınacak olan 720 bin kişinin tamamı, 1 Kasım 2015 öncesinde kamuda taşeron olarak çalışmaya başlayan insanlar olacaktır. Bu geçişlerde de her kurum kendisince birtakım sınavlar yapma imkanına sahip olacak."

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada yaptığı açıklamada, Kilis'e yönelik roket saldırılarıyla ilgili, "İlave askeri tedbirler alınacak. Ekonomik destekler kapsamında, saldırılar sırasında zarara uğrayan esnaf ve sanatkarlar ile tüccarların zararlarının giderilmesi. Bu çerçevede evi, dükkanı yıkılanların bu anlamda tazmin edilmesi, Kilis ilimizde kamu yararına çalışma kapsamında istihdam edilenlerin, istihdam sürelerinin mevcutlarda 9 aya çıkartılması ve valiliğin istediği oranda yeni ilave istihdamların sağlanması için karar alınmıştır." ifadelerini kullandı.