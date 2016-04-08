MHP için karar çıktı. Şimdi ne olacak?

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki ilk duruşma öncesinde partililer adliye koridorunu doldurdu. Mahkeme, duruşma salonuna sadece tarafların avukatlarını aldı. Salona izleyci ve gazeteciler alınmadı. Partililer adliye koridorunda bekleyişlerini sürdürüyorlar. Polis, mahkemenin kapısında ve koridorda güvenlik önlemi aldı.

MAHKEME KURULTAY KARARINI KABUL ETTİ

MHP'li muhaliflerin açtığı davada, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, "Kurultay Çağrı Heyeti" oluşturularak partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi kararını verdi. Mahkemenin verdiği kararda şu ifadeler yer aldı: "Davanın kabulü ile olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere 3 üyenin görevlendirilmesi talebinin kabulü ile açılış ve yoklama kongre divan heyetinin seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüzüğünün 63. Maddesinin 4. Fıkrasının bu toplantılarda büyük kongre delegelerinin en az 20'de 1'inin teklifi ile gündemdeki sıranın değiştirilmesi veya bir konunun gündeme alınması talep edilebilir olağanüstü toplantılarda genel başkan merkez yönetim kurulu ve merkez yönetim disiplin kurulu seçimi yapılabilir. Şeklindeki teklifini görüşüp ve karara bağlamak üzere belirtilen gündem doğrultusunda tüzük değişikliği amacıyla toplantı çağrısı yapmak üzere belirtilen gündem doğrultusunda tüzük değişikliği amacıyla toplantı çağrısı yapmak üzere Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in görevlendirilmelerine."

1 Kasım seçimlerinde MHP'nin oylarını ve TBMM'deki sandalye sayısını düşürmesinin ardından olağanüstü kongre yapılması ve yeni bir genel başkan seçilmesi için muhalif kanat ısrarlı davranmıştı. Bahçeli buna karşılık kongreye gitmeyeceğini belirtmişti. MHP'de şu ana kadar genel başkanlığa adaylığını açıklayan isimler Meral Akşener, Koray Aydın, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ.

"ÜST MAHKEMEYE GİDECEĞİZ"

Karar sonrası CNN Türk'e canlı telefon bağlantısı ile bağlanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Mahkemenin bugün vermiş olduğu kararı hukuk adına isabetli bir karar ve sonuç olarak görmüyoruz. Türkiye'de hukuk yolunun tükenmemezliğini de göz önüne aldığınızda bu kararı temyiz edeceğimizi bir üst mahkemeye götüreceğimizi şimdiden alenen ifade etmek isterim" dedi. Karara partinin avukatları tepki gösterdi.



MHP adına konuşan Yücel Kum, alınan kararın kesin olmadığını belirterek, “Kesinleşmeden icra edilmesi mümkün değildir. Bugüne kadar süre gelen yargı uygulamalarına aykırı olduğunu düşünüyoruz” dedi. MHP'nin avukatları dava sonrasında Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. MHP'nin avukatı Yücel Bulut, hukuka uygun olmadığını düşündükleri bir karar tesis edildiğini savunarak, “Karar kesin değildir, yargı yolu açıktır. Kesinleşmeden icra edilmesi mümkün değildir. Bugüne kadar süre gelen yargı uygulamalarına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Temyiz hakkımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, MHP'de olağanüstü kurultay talebini kabul etmesinden sonra gerekçeli karar beklenecek. Bunun ardından muhaliflerin belirlediği ve mahkeme tarafından yetkilendirilen Çağrı Heyeti olağanüstü kurultay kararını ilan edecek ve bu karar, 15 gün askıda kalacak. Çağrı Heyeti bu aşamada kongre tarihinin belirlenmesi, salon kiralanması gibi işlemleri tamamlayacak ve başta Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere tüm parti yönetimini olağanüstü kurultaya davet edecek. Genel Merkez yönetiminin katılmaması halinde dahi Çağrı Heyeti yasal olarak olağanüstü kurultayı toplayabilecek. Çağrı Heyeti'nin belirleyeceği kurultay tarihi Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanınca seçim tarihi kesinleşecek.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

MHP’li muhalifler, partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için topladıkları 543 imzanın işleme konulması için 5 Şubat’ta yargıya gitmişlerdi. Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan, imzaları önce MHP Genel Merkezi’ne teslim etmiş, ancak herhangi bir yanıt alamamışlardı. Muhaliflerin Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçede 16 il başkanı “davalı” olarak yer almıştı. Dilekçede, 2010 yılında Saadet Partisi’ne olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere üç kişiyi görevlendiren Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi kararı ile 2005 yılında olağanüstü kongresini yapması için CHP’yi “ihtar” eden Anayasa Mahkemesi kararları emsal gösterilmişti. MHP ise yaptığı savunmada, “MHP’nin bir dernek ya da bir vakıf olmadığını” vurgulayarak, “Sulh Hukuk Mahkemeleri’nin bu kararı vermekle yetkisiz olacağını” dile getirmişti.

Mahkeme olağanüstü kongreye gidilmesi taleplerini kabul etti. Partiyi olağanüstü kongreye götürecek çağrı heyetinde Mehmet Bilgiç, Ayhan Erel ve Ali Sağır bulunuyor