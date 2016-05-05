Saray'da sürpriz görüşme

Başkent Ankara'da hareketli bir gün yaşanıyor. NTV'nin haberine göre AK Parti MYK, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplanırken, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda da bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Meclis Çevre, İnsan Hakları ve Dilekçe komisyonları başkanları ile çok sayıda milletvekilini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı.

Zaman zaman milletvekillerinden gelen talepler doğrultusunda bu tür görüşmelerin yapıldığı ve bu görüşmenin rutin bir görüşme olduğu belirtiliyor.

Ancak organizasyonun zamanlaması ve Erdoğan'ın bugünkü programında olmaması dikkat çekti.

Erdoğan bu buluşmadan sonra, daha önceden açıklanan programında olduğu gibi sırasıyla Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Al Attıyah ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ağırlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Erdoğan'ın programında yer almayan bir buluşma gerçekleşti. Cumhurbaşkanı, bazı Meclis komisyonu başkanları ile milletvekillerini ağırladı.