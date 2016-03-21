'Seferberlik çağrısında bulunuyorum'

Erdoğan'ın konuşmasından önce şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

* Bugün burada evet ormancılık, su ve meteoroloji günlerini kutluyor, yeni müjdeleri veriyoruz. Bir yandan da yüreğimiz yanıyor.

* Geçtiğimiz yılın temmuz ayından bu yanan bir yandan PKK bir yandan çok sayıda terör örgütleri ile ülkemizi ve milletimizi hedef almaktadır. Verdiğimiz şehitlerin ve şehirlerimizde canlı bomba saldırılarında kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısını yaşıyoruz. Milletimizi yılgınlıuğa uğratmak için bu eylemleri gerçekleştirdiklerini çok iyi biliyoruz.

* Türkiye tarihinin en büyük terör saldırısı dalgalarından biriyle karşı karşıya. Devlet ve millet olarak bu terör müsibetin üstesinden geleceğiz. Biz korkmaz yakışmaz





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

* Devletimiz askeriyle polisiyle tüm istihbaratı ile terör örgütleriyle ve arkalarındaki güçlerle mücadele edecek. Yeter ki milletimiz size birliğinizi beraberliğinizi güçlü tututn. Bundan taviz vermeyin. Terörün en büyük panzehri işte budur.

* Bölgede istediğini elde edemeyen terör örgütleri şehirde yaptıkları rast gelen saldırılar ile sivil halkı hedef almıştır. Buradan tüm milletime çağrıda bulunuyorum. Terörün üstesinden geleceğiz, yeter ki birliğimiz beraberliğimiz olsun.

* Teröre karşı, bu yöntemle ülkemizi terbiye etmeyenlere karşı yeni bir seferberlik çağrısı yapıyorum. Terör örgütlerini darma duman etmek için.

* Biz sadece Allah'ın huzurunda ruküya eğiliriz.

* Terör örgütünü darmadağın etmek Türkiye için kolaydır. Önemli olan tarihimize, hedeflerimize güçlü bir şekilde sahip çıkarak terörün karşısında dimdik ayakta durmalıyız. Bunu başardığımızda ne terör örgütleri ne de onların arkalarındakiler bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Onlar ne kadar çok kan dökerlerse, milletimizi birarada tutan bağları o kadar gevşetebileceklerini zannediyorlar. Bizim şehitlerimiz, gazilerimiz varlığımızın ve birliğimizin en büyük teminatıdır.

*Terör örgütlerinin üzerine en şiddetli şekilde gitmeye devam edeceğiz. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarımıza başsağlığı diliyorum. Türkiye'nin mücadelesi sadece terörle ve teröristle değil. Biz aynı zamanda yanlış ve yalan gerekçelerle onları destekleyen güçlerle de mücadele ediyoruz.

* Türkiye'de demokrasi ve insan hakları konusunda sıkıntı varmış. Biz demokrasiyi, özgürlükleri batı bize dayattığı için değil milletimiz layık olduğu için savunuyor, hayata geçiriyoruz. Biz sadece Allah'ın huzurunda sadece rukuda eğiliriz. Başta türlü eğilmek bize yakışmaz. 79 milyonun tamamının birinci sınıf demokrasiye layık olduğuna inanıyor ve bunun için çalışıyoruz. Böyle olduğu için de demokrasi, insan hakları, özgürlükler konusundaki güçlü duruşumuzu teröre rağmen elbette devam ettireceğiz.

* Biz demokrasiyle değil, terörle, özgürlüklerle değil teröristler, insan haklarıyla değil terör eylemleriyle mücadele ediyoruz. Batı devletlerinin mülteciler konusunda nasıl sınıfta kaldığını gayet iyi biliyoruz. AB, Türkiye ile görüşme yapacak. Sayın Başbakanımız oraya gidecek. Toplantının hemen arka tarafındaki bölücü terör örgütü çadırını oraya koyuyor ve paçavralarını oraya asıyor. Bu AB PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmiş vaziyette. Nasıl oluyor da böyle bir terör örgütüne o çadırları kurduruyor, onların paçavralarını orada sallandırıyorsun. Bu samimiyet mi, bu dürüstlük mü?

* 1963 yılından bu yana Türkiye'yi kapısında bekleten AB ikiyüzlülüğünü hala devam ettiriyor. Diyorlar ki, sayın Cumhurbaşkanı niye böyle konuşuyor? Ne olacaktı? Siz samimi olmadığınız sürece ben böyle konuşmaya devam edeceğim. Bizim için aslolan Türk Milleti'nin ta kendisidir. 79 milyonuyla ta kendisidir. Ama siz biz burada terörle mücadele ederken kalkıp da orada konsey toplantısının yapılacağı yerin hemen yanıbaşına bu çadırları kurdurur, onların paçavralarını orada sallandırırsanız kusura bakmayın, bu sözleri daha çok duyarsınız.

* Avrupa ülkelerini örnek alacak olursak sınırlarımızı mültecilerine kapatmamız, eli kanlı teröristlerin topraklarımızda cirit atmasına izin vermemiz gerekir. Avrupa'da masum siviller katledilirken medyamızda onların destekçilerine kol kanat germemiz gerekmektedir. Bugün Batı dünyası eli kanlı teröristleri cici çocuklar olarak göstermek için adeta seferberlik yapmıştır.

* Türkiye AB'nin mültecilerle ilgili tekliflerini para pul için değil, sınır kapılarında daha fazla istiskalini, aşağılanmasını önlemek için kabul etti. Mülteciler arasında bir insan pazarı kurup, oradan nitelikli eleman seçmek gibi gerçekten vicdanla, ahlakla bağdaşmayacak bir niyetle belirlenen kotalar arka plandaki trajediyi ortadan kaldırmıyor. 3 milyon mülteciyi alırken biz böyle düşünmedi.

* Yarın kimin insan hakları için mücadele ettiği kimin de konforu uğruna bu değerlere sırtını döndüğü anlaşılacak. Bundan sonra Avrupa'dan beklentimiz bu insanlar için kendi ülkelerini yaşanabilir hale getirme hususunda daha fazla destek vermesi gerekir. Daha önce de söyledim, gelin burada uçuşa yasak bölge ilan edelim, terörden arındırılmış bölge ilan edelim. Bu kardeşlerimizi oraya yerleştirelim, Süratle orada konutlar inşa edelim. Bir şehir kuralım. Buranın güvenliğini de uçuşa yasak bölge ilan etmek suretiyle koalisyon güçleri temin etsin.

* Suriye'de uçuşa yasak ve terörden arındırılmış bölge teklifimizi kabul edemeyen herkes ikiyüzlüdür, riyakardır. Sadece ve sadece Türkiye'ye yönelik terör tehditlerin engellemesi fikrine karşı çıkanların eli daha da kirlenmektedir. Biz mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz. Avrupa varsın kendi özeleştirisini kendisi yapsın. Bizim burada yapacak çok işimiz var.

* Çınar ağaçlarının sayısını daha da arttırmak gölgesinde daha çok kardeşlerimizi toplamak için çalışıyoruz. Bakanlığımız çok isabetli bir karar almak suretiyle 2016 yılını 'Çınar Yılı' olarak ilan etti. Bundan dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Proje kapsamında İstanbul başta olmak üzere asırlarca yaşayacak 200 bin çınar ağacı dikilecek. Gençler o ağaçların 100 bini İstanbul'da kök salacak.

* Bugün başlatacağımız bir önemli proje 5 bin köye 5 bin gelir getireceği orman projesi. Yani balık vermek değil aslolan balık tutmayı öğretmek. Türkiye dünyadaki orman varlığını arttıran az sayıda ülkeden biridir. Ormancılık alanında yaptığımız başarılı çalışmalar OECD ve BM'nin dahi dikkatini çekti. OECD Genel Sekreteri bizzat ülkemize gelerek bu çalışmalardan dolayı Türkiye'ye takdirlerini ifade etti.

* Hedefimiz 2023'te orman alanımızı Türkiye yüzölçümünün yüzde 30'una ulaştırmaktır. Hedefimiz 7 milyar fidanı toprakla buluşturmaktır. Bugüne kadar 3,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Buna rağmen birtakım çevreler bizi ağaç ve yeşil düşmanlığıyla itham ediyorlar.

* Dün istanbul Gezi Parkı'nda Ankara'da ODTÜ alanında, bugün Artvin'de aynı niyetle uğraşmaya devam ediyorlar. Ağaçlandırma alanında Türkiye'nin elde ettiği başarı ortadadır. Dünyanın takdirini kazanan bu çalışmalar bizdeki gönülleri mühürlenmiş bazı çevrelerce görülmek istenmiyor.