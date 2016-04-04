Şehit cenazesinde CHP'li vekile yumruk

Milletvekili Tüm, "Önce Balıkesir merkezde bir şehit cenazesine katıldım. Daha sonra Edremit'e gidip mezarlıkta şehit kardeşimizin yakınlarına taziyelerimi ilettim. Mezarlıkta bir kişi, 'Teröre siz destek veriyorsunuz. Hangi yüzle bu cenazeye geldin' diyerek yumruk attı. Yumruk yanağıma geldi. İnsan yaşananlardan dolayı üzülüyor. Sanki CHP teröre destek veriyormuş gibi hedef gösteriliyoruz. Önce Düzce İl Başkanı, şimdi ben saldırıya uğradım. Biz hiçbir vatan evladının burnunun kanamasını bile istemiyoruz. Yaşanan olaydan dolayı üzüntü duydum" dedi.

Edremit CHP İlçe Başkanı Av. Yusuf Sel de saldırıyı kanadı. Milletvekili Mehmet Tüm, yumruk atan şahıstan şikayetçi oldu. Olay sonrasında polis tarafından gözaltına alınan K.A. çıkarıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TÜM, GEÇEN YIL DAĞLICA AÇIKLAMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, geçtiğimiz yıl Dağlıca’da meydana gelen terör saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "Taraflar silah bırakmalı" diyerek TSK'yı silah bırakmaya davet etmesi ile gündeme gelmiş ve çok tartışılmıştı

Nusaybin’de şehit olan Aycan Özdil’in cenazesin defni sırasında şehitlikte K.A. isimli bir şahıs Milletvekili Mehmet Tüm’e, “Teröre siz destek veriyorsunuz. Hangi yüzle bu cenazeye geldin” diyerek yumruk attı. Tüm, valilik korumalarının ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle daha fazla darbe almaktan kurtuldu. Tüm, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede darp raporu aldı.