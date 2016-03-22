Volkan Bozkır: Terör dünyayı sarmış durumda

Bozkır'ın konuşmadan satır başları şöyle:

"Terör dünyayı sarmış durumda. Terörle mücadelede AB'yi her zaman ayrı tutmak lazım. Ama ülkeler bazında gerektiği kadar mücadele yapılmıyabiliyor. PKK bayraklarının Brüksel'de dalgalanması içimizi burktu.

Brüksel çok fazla kültürün birarada olduğu bir şehir, bütün bunlar terörle mücadelede zorluklar ortaya çıkarıyor.

Fransa'nın çok etkin mücadele yürütüyor. Bizimle de işbirliği gayet iyi ama öyle ülkeler var ki PKK mali kaynaklarını yasaklamamış, bir sürü PKK'lının Avrupa'da dolaşmasına izin vermiş.

Burada büyük ihtimalle DAEŞ terör örgütünün saldırısı olarak düşünülebilir. Bundan üzüntü duyduğumuzu söylemek isterim.

Son dönemin en büyük terör ve illegal göç kaynağı Suriye'dir. Suriye sorunu ve illegal göç çözülemediği takdirde terör saldırıları, bombalarla karşı karşıya kalacağız. DAEŞ'le ilgili önemli ayrıntı var. DAEŞ'in kaynağı AB ülkeleridir. Türkiye ile işbirliği yapılmadığı için uzun zaman bu kaynak kurutulamamıştır.

Maalesef bu konuda haklı çıktık. İşbirliği tasviye ediyoruz, biz hazırız, AB de hazır olacaktır.

Burada olay Belçika hükümetin PKK teröristlerine çadır kurup propaganda yapmasına izin vermesidir. "

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır Ahaber'in canılı yayınında konuştu.