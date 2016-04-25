Yüzbinleri ilgilendiriyor Erdoğan onayladı Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan, ’65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u onayladı.

25 Nisan 2016 Pazartesi 19:48