'11 şehit var' deyip programı yarıda kesince ortalık karıştı

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Beşiktaş-Bursaspor maçının yorumlandığı sırada, programın sunucusu Ertem Şener, "Diyarbakır'da 11 şehit var" diyerek programı yarıda kesti.

Ertem Şener’in sunduğu, Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumcu olarak katıldığı program sırasında PKK’liler tarafından bomba yüklü tankerle Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki Jandarma Komutanlığı’na saldırı düzenlendi.

"DERBİ DE, AÇILIŞ DA HİKAYE"

Saldırı haberininin ardından Ertem Şener, “Arkadaşlarım uyarıyor. 11 şehidimiz var. Maalesef jandarma karakolumuza hainler alçaklar yine bir saldırı düzenlemişler. Şu an itibariyle hiçbir şey konuşmanın da bir anlamı yok. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de hikaye, Beşiktaş stadı açılmış bilmem ne olmuş hikaye. Buradan şehitlerimize Allah rahmet eylesin, ulusumuzun başı sağ olsun” dedi.

Ahmet Çakar da “programı bitirelim” diyerek Ertem Şener’e destek verince program sona erdi.

11 ŞEHİT DEĞİL 2 ŞEHİT

Programın "11 şehit var" diyerek yayından kesilmesi sosyal medyada olay yarattı. Haber kısa sürede Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Programdaki açıklamaya karşın hain saldırıda 11 değil 2 şehit vardı. (Cumhuriyet)

Diyarbakır’ın Hani İlçe Jandarma Komutanlığı’na PKK’lılar tarafından dün gece patlayıcı yüklü araç yapılan saldırıda 2 asker şehit olmuş, 38’i asker 46 kişi yaralanmıştı. Beyaz TV’de ise dün akşam Ertem Şener'in sunduğu Derin Futbol programı Hani'deki bombalı saldırı nedeniyle yarıda kaldı. Saldırıda 11 şehit olduğunu söyleyen Ertem Şener, programı kapattı, sosyal medya karıştı.