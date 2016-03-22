2016 Avrupa Şampiyonası için şok iddia!

Bütün Avrupa'yı saran terör tehdidi sporun her branşını etkilemeye başladı.

Ankara ve İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırıların ardından, bu sabah Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşanan terör saldırıları sonrası flaş bir iddia ortaya atıldı.

Spor yazarı Ahmet Çakar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'da gerçekleşecek olan 2016 Avrupa Şampiyonası finallerinin (EURO 2016) tehlikeye girdiğini yazdı.Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Kasım ayında Paris'te 127 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarının ardından Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, EURO 2016 organizasyonundan vazgeçebileceklerini söylemişti. Le Graet, "EURO 2016 için zaten endişeler vardı. Artık görülüyor ki bu endişeler güçlendi" ifadelerini kullanmıştı.