A Milliler Cenk ile güldü

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Patrick Langkamp (Hollanda)

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Hakan Balta, Mehmet Topal, Caner Erkin, Selçuk İnan, Ozan Tufan, Oğuzhan Özyakup, Arda Turan, Volkan Şen, Cenk Tosun

İsveç: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Agustinsson, Jimmy Durmaz, Ekdal, Kallström, Erkan Zengin, Guidetti, Berg

Gol: Dk. 32 Cenk Tosun

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR:



21. dakikada konuk takım gole çok yaklaştı. Sol kanattan Erkan Zengin'in yaptığı ortada topla buluşan Berg, meşin yuvarlağı Guidetti'ye indirdi. Müsait pozisyondaki Guidetti'nin röveşata vuruşunda, kaleci Volkan Babacan sağ kale direğinin dibinde topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

32. dakika Gökhan Gönül'ün kullandığı taç atışında Selçuk İnan meşin yuvarlağı havalandırdı. Ozan Tufan'ın kafa pasıyla ceza sahasına giren Cenk Tosun, kaleci Olsen'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

43. dakikada ceza sahası çizgisi üstünde topla buluşan Guidetti'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



59. dakikada İsveç atağında Sebastian Larsson'un ortası ile arka direkte buluşan Andreas Granqvist, topu kafayla takım arkadaşlarına indirmek istedi ancak top Volkan Babacan'da kaldı.

74. dakikada Sebastian Larsson'un ortası ile buluşan Emir Kujovic, topu kafayla arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Andreas Granqvist'e indirdi. Granqvist'in gelişine çektiği şutta top ağlarla buluştu.

81. dakikada Selçuk'un ortasına penaltı noktasına yakın bir bölgede iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top kaleci Robin Olsen'in sağından ağlarla buluştu. Maçın geri kalan bölümünde önemli bir pozisyon olmayınca maç 2-1 Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Antalya Arena