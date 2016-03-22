Arda Turan'dan duygusal paylaşım

Yıldız oyuncu Instagram'dan adının yazılı olduğu cadde tabelasını paylaşıp, "Hayallerime başladığım sokak. Başladığın yere mutlaka dönersin. Doğduğum büyüdüğüm caddeye ismimin verilmesinde emeği geçen herkese teşekkürler! Annem ve babam her sabah oğullarının ismini görecekler, çok şükür" ifadesini kullandı.





Arda Turan'ın bu paylaşımı büyük ilgi gördü ve gece geç saatlerde yayınlanmasına rağmen kısa sürede on binlerce kişi tarafından beğenildi.

Bayrampaşa Belediyesi, geçtiğimiz Temmuz ayında Arda Turan'a büyük bir jest yaparak, doğup büyüdüğü Ordu Caddesi'ne milli futbolcunun adını vermişti.