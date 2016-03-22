Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Arda Turan'dan duygusal paylaşım

Barcelona'da forma giyen Arda Turan, Instagram'da duygusal bir paylaşım yaptı...

Arda Turan'dan duygusal paylaşım
Bayrampaşa Belediyesi, geçtiğimiz Temmuz ayında Arda Turan'a büyük bir jest yaparak, doğup büyüdüğü Ordu Caddesi'ne milli futbolcunun adını vermişti.
Yıldız oyuncu Instagram'dan adının yazılı olduğu cadde tabelasını paylaşıp, "Hayallerime başladığım sokak. Başladığın yere mutlaka dönersin. Doğduğum büyüdüğüm caddeye ismimin verilmesinde emeği geçen herkese teşekkürler! Annem ve babam her sabah oğullarının ismini görecekler, çok şükür" ifadesini kullandı.

Arda Turan'ın bu paylaşımı büyük ilgi gördü ve gece geç saatlerde yayınlanmasına rağmen kısa sürede on binlerce kişi tarafından beğenildi.

Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.