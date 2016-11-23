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Arda Turan, kadroya alınmadı

Barcelona'nın Türk futbolcusu milli yıldız Arda Turan, hastalığı nedeniyle bu hafta oynanacak Real Sociedad maçının kadrosuna alınmadı.

Arda Turan, kadroya alınmadı

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, milli oyuncunun yüksek ateş sorununun devam ettiği ve bu nedenle Real Sociedad maçının kadrosuna alınmadığı bildirildi.

Düzenlediği basın toplantısında Real Sociedad maçını değerlendiren Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, çok zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını söyledi.

Lider Real Madrid ile aralarındaki 4 puanlık farkın açılmaması için Anoeta Stadı'ndan 3 puan ile dönmek zorunda olduklarını söyleyen Enrique, 3 Aralık'ta konuk edecekleri Real Madrid maçına ilişkin de görüşlerini belirtti.

Real Madrid'in bu sezon ligde başarılı bir performans sergilediğini kaydeden Enrique, "Liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmış bir Real Madrid var. Bizim için onlara yaklaşmanın tek yolu galip gelmek olacaktır. Karşımızda baskı yapan, yüzde 100 performansla oynayan bir Real bulacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Real SociedadArda Turan
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