Arsenal, yıldız ismin transferini bitirdi

Arsenal, Ocak ayında kadrosuna katmak istediği Granit Xhaka ile 33.7 milyon Pound'a (134.8 milyon TL) anlaştı.

İngiliz ekibi Borussia Mönchengladbach'tan transfer ettiği orta saha oyuncusu için haftada 120 bin pound (480 bin TL) ödeyecek.

Bu transferde Arsene Wenger'in Xhaka'nın babası Ragip ile birebir yaptığı konuşma önemli rol oynadı.

Bu sezon kulüp tarafından transferde harcama yapması için Wenger'e verilen ültimatom sonrası Arsenal ilk transferini yapmış oldu.

23 yaşında ve 1.85 metre boyundaki Granit Xhaka, İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyiyor. (Fanatik)

Mesut Özil'in takımı Arsenal, uzun süredir peşinde olduğu Granit Xhaka'nın transferini büyük ölçüde bitirdi.