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Aslıhan'ın paylaşımı Arda Turan'ı kızdırdı

Barcelona'ya transfer olan milli futbolcu Arda Turan sevgilisi Aslıhan'ın paylaşımına kızdı.

Aslıhan'ın paylaşımı Arda Turan'ı kızdırdı
Aslıhan Doğan’ın annesi ve müstakbel kayınvalidesiyle fotoğraf paylaşmasına sinirlenen Arda Turan, “Artık özel hayat paylaşımı yok” diyerek sevgilisine ait tüm kareleri sosyal medya hesabından sildi!
 
Önceki gün oynanan Türkiye-İsveç maçı sonrası fotoğrafı gören Arda Turan, sevgilisini telefonla arayarak “Bundan sonra özel hayatımızı gizli yaşayalım. Fotoğraf paylaşmayalım. Ailelerimiz etkilenmesin” diyerek uyardı.
 
Aslıhan’a ait bütün fotoğrafları Instagram hesabından silen Turan’ın yakınlarına “Ayrılmadık, sadece fotoğraf paylaşmama kararı aldık” dediği öğrenildi. Aslıhan Doğan ise ayrılık söylentileri çıkar korkusuyla paylaştığı fotoğrafları sayfasından kaldırmadı.
 
Aslıhan Doğan, annesi ve müstakbel kayınvalidesi Yüksel Turan’la fotoğrafını paylaşınca takipçileri altına ‘Ooo dünürler bir arada. Düğün hazırlıkları mı başladı Aslıhan Hanım’ şeklinde yorumlar bıraktı.
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