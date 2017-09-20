Avrupa'nın en yaşlı Ligi olduk CIES Futbol Araştırmaları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye Süper Ligi, Avrupa'nın en yaşlı ligi oldu. Süper Lig'in yaş ortalaması ise 28.63 oldu.

20 Eylül 2017 Çarşamba 14:58 Bu haber kez okundu.