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Avrupa'nın en yaşlı Ligi olduk

CIES Futbol Araştırmaları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye Süper Ligi, Avrupa'nın en yaşlı ligi oldu. Süper Lig'in yaş ortalaması ise 28.63 oldu.

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Avrupa'nın en yaşlı Ligi olduk

Yabancı futbolcu sınırı tartışmalarının tekrar gündeme geldiği  Lig'de artan yaş ortalaması dikkat çekiyor.

Süper Lig'deki bu durum, CIES Futbol Araştırmaları'nın yayımladığı son raporda gözler önüne serildi.

UEFA'ya bağlı federasyonların liglerindeki yaş ortalamasının incelendiği raporda; 31 Avrupa Ligi arasında en yaşlı lig Türkiye Süper Lig oldu.

28,63 yaş ortalaması tutturan Süper Lig'in ardından 28,48'le Güney Kıbrıs 1. Ligi ve 27,80'le Rusya Premier Ligi en yaşlı ligler kategorisine girdi.

Avrupa'nın en genç ligi ise Slovenya PrvaLiga... 24,50 yaş ortalamasıyla sahada yer alan Sloven takımlarını, 24,59 yaş ortalamasıyla Hırvatistan Prva Lig ve 25,10 yaş ortalamasıyla Hollanda Eredivisie takip ediyor.

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