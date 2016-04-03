Azerbaycanlı futbolcular sahaya böyle çıktı

Hazar Lenkeran ekibinin futbolcuları Karabağ takımı ile oynanan maçta sahaya şehitlerin anısına saygı duruşuna askeri kıyafetlerle çıktılar. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından maç başladı.

Öte yandan Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Ağdere-Terter-Ağdam ve Hocavend-Füzuli bölgeleri boyunca yaşanan silahlı çatışmalarda şehit olan askerler düzenlenen cenaze törenleriyle uğurlanıyor.

Doğan Haber Ajansı Bakü Temsilcisi Ali Kan'ı haberine göre; Ermenistan ile cephe hattında çıkan çatışmalarda şehit olan 12 Azerbaycan askerine memleketlerinde veda törenleri düzenlendi. Şehitlerin Azerbaycan bayrağına sarılı naaşları, aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KARDEŞİNİN YANINDA CAN VERDİ

Cephe hattının Terter yönünde Ermeni askeri birlikleriyle girdiği çatışmada şehit olan asker Mehreliyev Sarvan Hatipoğlu, Ağdamın Üçoğlan köyünde defnedildi. Şehit olan asker abisiyle aynı yerde çatışmadaydı. Şehidin abisi gazetecilere yaptığı açıklamada kardeşiyle aynı gün cephe hattında savaştıklarını belirtti. Şehit olan Sarvan’ın komutanlarını korumak için kendini siper ederek ön tarafa doğru ilerlerken şehit olduğunu anlatan abi Terlan Mehreliev, "Ben gurur duyuyorum. Benim kardeşim toprağımız uğruna şehit oldu. O kendi komutanlarını, silah arkadaşlarını korumak için kendini siper etti. Ben de kardeşimle beraber aynı yerde görevdeydim. O şehit oldu. Ben Azerbaycan askeri olmaktan gurur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın emrini bekliyoruz. Biz korkmadık. Şehit olmak için ilerledik” dedi.