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Barcelona'da Arda Turan pişmanlığı!

Barcelona'nın yeni transferi Arda Turan, Katalan ekibinde gözden düşmeye başladı. Kendisine verilen fırsatları iyi kullanamayan ve beklentilerin uzağında kalan oyuncu, İspanyolların gündemine oturdu

Barcelona'da Arda Turan pişmanlığı!
Diariogol gazetesi, Barça'nın sezon başında Marco Reus ile Arda Turan arasında gidip geldiğini, son olarak Arda'yı transfer etmeye karar verdiğini yazdı. Ancak oyuncunun performansından dolayı Reus'un tercih edilmemesinin pişmanlığının yaşandığı ima edildi. 
"Barcelona Başkanı Bartomeu, Marco Reus'u getirmek istiyordu. Ancak Luis Enrique Arda Turan'ı tercih etti. Aradan geçen zamanda ise, yüksek bir transfer bedeliyle alınan Türk futbolcu, Nou Camp'ta şüpheyle karşılanır hale geldi.

Arda muhtemelen Luis Enrique'nin en önemli çözülemeyen konusu oldu. Kulüpte kimse oyuncunun kalitesini sorgulamıyor. Soyunma odasındaki hızlı kaynaşması umut vericiydi ancak sahadaki görüntüsü kötü oldu. Atletico'nun aksine Barça'da çok küçük bir figür olarak kaldı"

Medya365

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