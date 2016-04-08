Barcelona'da Arda Turan pişmanlığı!

Arda muhtemelen Luis Enrique'nin en önemli çözülemeyen konusu oldu. Kulüpte kimse oyuncunun kalitesini sorgulamıyor. Soyunma odasındaki hızlı kaynaşması umut vericiydi ancak sahadaki görüntüsü kötü oldu. Atletico'nun aksine Barça'da çok küçük bir figür olarak kaldı"



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"Barcelona Başkanı Bartomeu, Marco Reus'u getirmek istiyordu. Ancak Luis Enrique Arda Turan'ı tercih etti. Aradan geçen zamanda ise, yüksek bir transfer bedeliyle alınan Türk futbolcu, Nou Camp'ta şüpheyle karşılanır hale geldi.