Belçika-Portekiz maçının yeri değişti

Belçika Futbol Federasyonunun yapmış olduğu açıklamaya göre, Brüksel şehrinde yaşanan terör saldıları sebebi ile kente ki üst düzey güvenlik önlemleri yaşattığını ve bu ortamda futbol maçı oynanamayacağı için karşılaşmanın yerinin değiştiği açıklandı.

İKİ İDMAN İPTAL EDİLMİŞTİ

Bu arada Belçika Futbol Federasyonu yaptığı açıklamanın devamında yaşanan olağanüstü durumdan dolayı dünkü ve bu sabahki idmanları iptal olan milli takımın bugün TSİ 17.30'da King Baudouin Stadyumu'nda ilk idmanına çıkacağını açıkladılar. Antrenman basına ve taraftara kapalı olacak. Antrenman sonunda ise Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Marc Wilmot bir basın toplantısı gerçekleştirecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün yaşanan terör saldırıları sebebi ile 29 Mart'ta oynanması gereken Belçika-Portekiz hazırlık maçının yeri değişti. Daha önce Brüksel'de oynanması planlanan maç güvenlik sebebi ile Portekiz'in Leiria kentine alındı.