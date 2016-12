'Bizi bölemezler, birliğimizi bozamazlar'

Ay yıldızlı takımın İsveç ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi antrenmanlarını yaptığı Antalya RegnumCarya Golf &Spa Resort'da, Fatih Terim ve

Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan Özyakup kameraların karşısına geçti.

Türkiye'de ve dünyada terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm insanlara Allah'tan rahmet dileyen Fatih Terim, teröre destek veren ve bundan faydalananları şiddetle kınadı. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması dileğinde bulunan Terim, "Onlara da seslenmek istiyorum bizi bölemezsiniz birliğimizi bozamazsınız. Böldüğünü sandığınız her an daha bütünleşir ve bir oluruz." ifadelerini kullandı.

Bugün futbolu konuşmak istediğini ancak Türkiye'de ve dünyada olup bitenlerin buna engel olduğunu aktaran teknik adam, yaraların sarılarak geleceğin korunması gerektiğini belirtti.

'GALATASARAY– FENERBAHÇE DERBİSİNİN ERTELENMESİ'

Terör saldırısının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin ertelenmesi ve İsveç'in gelmemesi gibi bir durum var mı? Sorusuna Fatih Terim şu şekilde cevap verdi: "İsveç'in gelmemesi gibi en ufak bir endişem olmadı. Düşünmedim. Özellikle işin bu kısmına da olağanüstü şartlar gelişmedikçe maçın iptaline karşıyım. Bu dünyanın bir gerçeği. Sadece bizim değil. Ben bunun hep beraber üstesinden geleceğimize inanıyorum. Sanatın ve sporun bunun önlenmesinde çok etkisi olacaktır. Biz 1980'li 1990'lı yılları yaşadık. Ben hiçbir maçın bu yüzden ertelendiğine şahit değilim. İsveç'e bir teşekkür borçluyuz. Gelmekle çok önemli iş yapmıştır. Şuanda bulunan konumda bu yaptıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Emin olun aynı şekilde bizde olsak giderdik."

'TERÖRE RAĞMEN TÜRKİYE İSVEÇ MAÇININ OYNANMASI TÜM ÜLKELERE ÖRNEK OLMALI'

'İsveç'le Türkiye'nin yapacağı maç tüm ülkelere de örnek olmalıdır." diyen Terim, kimsenin ekmeğine yağ sürülmemesi gerektiğini, Galatasaray, Fenerbahçe maçının da ertelendiğine üzüldüğünü kaydetti. Kimseyi riske atmamak için TFF'nin tavsiyeleriyle maçın ertelendiğini aktaran Terim, bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını ümit ettiğini vurguladı.

'Euro 2016'nın terör nedeniyle seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi gibi şeyler konuşuluyor sizin düşünceniz nedir?' şeklinde gelen soruya Fatih Terim, "Bunlar bizim uzmanlık alanımız değil biz her şeye hazırlıklıyız. Müthiş bir takımın arkasındaki takıma sahibiz. Tüm profesyoneller kurayı çektiğimiz günden itibaren her türlü senaryoya göre planlarımız var. Planları yaptık. Otelimize otelimizin etrafına fiziki ve lojistik durumlarına her senaryoya karşı planlarımız var her senaryoya hazırlıklıyız benim gönlüm rahat. Sizinde gönlünüz rahat olsun." diye konuştu.

'VOLKAN DEMİREL'İN KADROYA ÇAĞRILMAMASI'

Volkan Demirel'in takıma çağrılmamasının sebebinin sorulması üzerine Fatih Terim, "Yalnız niçin Ahmet, Mehmet'i sormayıp ısrarla Volkan'ı soruyorsunuz. Hiç kimseyi sormuyorsunuz. Çünkü siz bundan besleniyorsunuz. Medya üzerinden de haber gönderecek değilim. Volkan'la da diğer arkadaşlarla ilgili medya üzerinden beyanat vermek benim tarzım değil. Hiç kusuruma bakmayın." şeklinde cevap verdi.

Hazırlık kampına davet edilen Onur Kıvrak, Serdar Aziz ve Burak Yılmaz'ın tedavilerine milli takımda devam etmek istemesi üzerine aralarına katıldığını söyleyen Terim, kendileri için de bunun çok önemli olduğunu anlattı.

'FATİH TERİM EURO 2016 HAZIRLIKLARINI 11 MADDE İLE SIRALADI'

EURO 2016 için bazı projeler hazırladıklarını anlatan Terim, 11'e 11 destek altında çalışma yaptıklarını kupada da Türkiye'nin başarılı olması durumunda bu düzeni model haline getirmeyi amaçladıklarını kaydetti. EURO 2016'de derece almak istediklerini bu yüzden de doğru hazırlanmak istediklerini ifade ederek 11 maddelik çalışma planlarını şu şekilde sıraladı:

1. Bir teknik ekip. Bunu anlatmaya gerek yok.

2. Sağlık ekibi. EURO 2016 için özel bir ekip oluşturduk. Çok değerli hocalar aramıza katıldı. Ellerinde bulunan tüm oyuncuların sağlık dosyalarını an an takip edecekler. Ve kulüplerle istişare edecekler.

3. Bilgi ve analiz ekibi. Turnuvaya kadar bireysel düzeyde hep beraber oyuncuları analiz edecekler. Oynanacak maçlara ilişkin alternatif senaryolar halinde istatistikleri rapor haline getirecekler.

4. Performans psikolojisi ve motivasyon ekibi. Psikolojik destek alan sporcular olduğunu biliyoruz. Ancak böyle bir turnuva için psikolojik bir birim yok. İki uzman arkadaşı aramıza kattık. Hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan olaylar ya da yaşanması muhtemel durumlar kültürel farklılıkları zenginliğe dönüştürecek çalışmalar yapıyoruz. Aramızda Almanya'da yetişmiş ülkede yetişmiş böyle bir departmana ihtiyaç var.

5. Beslenme ve iyi yaşam ekibi. Beslenmeyi sadece doymak olarak ele almıyoruz. Her oyuncunun vücut analizine göre bir planlama yaptık ve beslenme programını da buna uygun düzenleyeceğiz.

6. Kondisyon ve fizik ekibi. Özel bir sistem kullanacağız. Akıtılacak terler kadar rakamlarda konuşulacak. Oyuncuların teri, idrarı bile takibe alınacak.

7. Yoga ve plates ekibi. Oyunculardan arzu eden olursa uzman arkadaşımız aramızda olacak. 8. takım oyunları ve eğlence ekibi. Sizler kamplarda ayak tenisine alışkınsınız. Biraz daha profesyonel hale getirmek istiyoruz.

9. A Milli takımda oynamış eski futbolcular ekibi. Bu ekibi çok önemsiyorum. Pek çok istatistikler hazırlıktan daha etkili olabilir. Tuncay Şanlı, Nihat Kahveci ve Tümer Metin bizimle olacak. Desteklerini alacağız.

10. Yaşama dair söyleyeceği olan ekibi. Futbola yarış gibi bakmadan yaşamın içinden bizi geliştiren dostlarımız zaman zaman yemeklerimize zaman zaman antrenmanlarımıza katılacak.

11. Türkiye'nin gurur duydukları ekibi biz milli bir vazife olarak bir araya getiriyoruz. Dünyada önemli yerlerde olan dostumuzu davet edeceğiz. Son iki ekiple isim vermek istemiyorum. Çünkü ekibe ve oyunculara sürpriz olsun istiyorum. Bu proje ile ilgili şuanda bir deneme yapıyoruz. Fransa'ya gitmeden daha açıklayıcı somut bilgileri sizlerle paylaşırız.