Burak Yılmaz maça damga vurdu. Çinliler onu konuşuyor

Gol perdesini açan, ikinciyi hazırlayan ve üçüncüde penaltı kazandıran oyuncu tüm gollerde vardı. Çin Süper Ligi tarafından maçın adamı seçildi.

Beijing Guoan Burak Yılmaz'ın müthiş oyunuyla Hangzhou Greentown'ı mağlup ederken takım arkadaşları da yeni partnerlerini övdü. Dün ikinci golü atan takımın 10 numaralı futbolcusu Zhang Xizhe, Burak Yılmaz ile olan gol sevincini paylaştığı sosyal medya hesabında 'Merhaba kral!' mesajını yazdı.





"TARAFTARLARIN KALBİNİ KAZANDI"



Çin'in Beijing Morning Post gazetesi, oyuncu için ödenen paralarla, yaşı nedeniyle şüpheler bulunduğu ancak kendisinin bu performansıyla hiç de yaşlı görünmediği değerlendirmesini yaptı, "Burak Yılmaz dün ilk defa forma giydi ve Pekin'deki taraftarların kalbini kazandı" denildi.



ZACCHERONI MEMNUN KALDI



Beijing Guoan Teknik Direktörü Alberto Zaccheroni'nin maçtan sonra gündeminde Burak Yılmaz vardı. Zaccheroni, "İlk 11'de başlatmadım çünkü riske etmek istemedim. İdmanlardan uzun zaman uzak kalmış, maç ritmi azalmıştı. Ama bu maçta galibiyette en büyük pay sahibi isim oldu. Performansından çok memnunum" ifadelerini kullandı.

RAKİP HOCADAN ÖVGÜ



Rakip takımın teknik direktörü Hong Myung-bo, Türk futbolcuya övgü yağdırdı. Maçı kaybetmelerini Guoanlı oyuncuya bağlayan Hangzhou Greentown teknik direktörü, "Burak Yılmaz oyuna girdi ve maçın gidişatını değiştirdi. Kendisine bu kadar boşluk bırakmamalıydık. Eğer onu durdurabilseydik karşılaşmanın skoru farklı olabilirdi" diye konuştu.BURAK: ÇOK MUTLUYUM

Burak Yılmaz ilk kez Beijing Guoan forması giydiği maçla ilgili olarak yaptığı konuşmada, üç puanın gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Burak, "Takımın galip gelmesine katkı sağladığım için çok mutluyum. İlk maçımı attığım için de ayrıca mutluyum. Henüz yüzde yüzüme ulaşamadım. Kulüp başkanına ve yöneticilere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.





"İLK MAÇINDA GÖZ KAMAŞTIRICIYDI"



Tencent haber portalında şu yorum yapıldı: "Yalnızca ilk galibiyet değil aynı zamanda ilk gollerdi. Burak Yılmaz zafere neredeyse tek başına taşıdı. Oyuna girmesiyle takımı ileri taşıdı. İlk maçında göz kamaştırıcıydı.

Burak Yılmaz Çin'de ilk forma giydiği karşılaşmaya damga vurdu. Sakatlığı nedeniyle oynamadığı ilk üç maçta takımı kazanamayan milli futbolcu, Beijing Guoan'ın Hangzhou Greentown'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada yeşil-sarılıların ilk galibiyetinin mimarı oldu.