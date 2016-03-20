Bursaspor 4-1 Kasımpaşa

STAT: Timsah Arena Büyükşehir Belediye Stadı

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Baki Tuncay Akkın (xxx), İbrahim Bozbey (xxx)

BURSASPOR: Harun (xx)- Hosogai (xxx), Şamil Çınaz (xxx), Sivok (xxx), Aziz Eraltay (xxx), Faty (xxx), Traore (xxx) (Dk.82 Bekir Yılmaz), Batalla (xxx), Sercan Yıldırım (xxx), Deniz Yılmaz (xxxx) (Dk.76 Tomas Necid x), Emre Taşdemir (xxx) (Dk.87 Jorquera)

KASIMPAŞA: Isaksson (x)- Popov (x), Tarouco (x), Bozhikov (x) (Dk.46 Veysel Sarı x), Veigneau (xx), Abdullah (x) (Dk.46 Castro xx), Hakan (xx), Scarione (xx), Adem Büyük (xx) (Dk.86 Tunay Torun), Del Valle (xx), Koita (xx)

GOLLER: Dk.10, Dk.41 Deniz Yılmaz, Dk.31 Sercan Yıldırım, Dk.80 (kendi kalesine) Popov (Bursaspor), Dk.84 Castro (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Şamil Çinaz, Faty (Bursaspor) Scorione, Veysel Sarı, Veigneau (Kasımpaşa)







Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 10. ve 41. dakikalarda Deniz Yılmaz, 31. dakikada Sercan Yıldırım ve 81. dakikada kendi kalesine Popov kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 83. dakikada Andre Castro attı.

Bu skorun ardından Bursaspor puanını 35 yaptı ve 9. sıraya yerleşti. Kasımpaşa ise 37 puanla 8. sırada kaldı. Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.