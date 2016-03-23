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Bursaspor'da iki isim bıçak altına yattı!

Bursaspor'da bir süredir sakatlığı bulunan Erdem Özgenç ve Okan Kocuk, İstanbul Fulya’da bulunan Acıbadem Sports’ta ameliyat oldu.

Bursaspor'da iki isim bıçak altına yattı!
Yeşil-beyazlı takımın sağ bek oyuncusu Erdem Özgenç, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edildi. Sağ diz ardı “Biceps tendon tamiri” yapılan futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi. Dr. Çetinkaya, Özgenç’in iyi bir rehabilitasyon ile 3 ayda sahalara dönebileceğini belirtti.

Genç kaleci Okan Kocuk da bugün Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sol omuzundan ameliyat edildi. Sol omuz çıkığı tanısıyla gittiği hastanede “artroskopik Bankart ve SLAP onarımı” yapılan oyuncunun ameliyatı başarılı geçti. Dr. Çetinkaya, Koçak’ın iyi bir rehabilitasyon ile 4 ayda sahalara dönebileceğini belirtti.
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