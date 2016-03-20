Dünya basını ertelemeyi böyle duyurdu

Birçok önemli haber ajansı, gazete ve TV'nin manşetten verdiği haberlerde, terör endişesinin derbi maçını ertelettiği vurgulandı.
Dünya basınında öne çıkan başlıklar şu şekilde:
BBC: Güvenlik endişesi derbiyi erteletti
The Guardian: Galatasaray-Fenerbahçe maçı olası bir saldırı korkusundan dolayı ertelendi
FOX: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi belirtilmemiş tehdit üzerine iptal edildi
CNN: Güvenlik endişesi derbiyi erteletti
Fan Sided: Bomba tehdidi Türk derbisini erteletti
Sky Sport: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi İstanbul'da iptal
Bild: Türk derbisi terörün gölgesinde
L'equipe: Terörizm Galatasaray-Fenerbahçe maçını erteletti
Algemeen Dagblad: Türk derbisi son anda ertelendi
ITV: İstanbul derbisinde güvenlik endişesi