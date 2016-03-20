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Dünya basını ertelemeyi böyle duyurdu

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanması gereken Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin güvenlik gerekçesi ile ileri bir tarihe ertelenmesi dünya basınında da yankı buldu.

Dünya basını ertelemeyi böyle duyurdu
Birçok önemli haber ajansı, gazete ve TV'nin manşetten verdiği haberlerde, terör endişesinin derbi maçını ertelettiği vurgulandı.
Dünya basınında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

BBC: Güvenlik endişesi derbiyi erteletti
The Guardian: Galatasaray-Fenerbahçe maçı olası bir saldırı korkusundan dolayı ertelendi
FOX: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi belirtilmemiş tehdit üzerine iptal edildi
CNN: Güvenlik endişesi derbiyi erteletti

Fan Sided: Bomba tehdidi Türk derbisini erteletti
Sky Sport: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi İstanbul'da iptal
Bild: Türk derbisi terörün gölgesinde
L'equipe: Terörizm Galatasaray-Fenerbahçe maçını erteletti
Algemeen Dagblad: Türk derbisi son anda ertelendi
ITV: İstanbul derbisinde güvenlik endişesi
Mahmut Uslu'dan erteleme yorumu
Mahmut Uslu'dan erteleme yorumu
Aziz Yıldırım'dan futbolculara...
Aziz Yıldırım'dan futbolculara...
Fenerbahçe'den erteleme açıklaması!
Fenerbahçe'den erteleme açıklaması!
Galatasaray'dan derbi için yeni başvuru!
Galatasaray'dan derbi için yeni başvuru!
Mehmet Demirkol'dan ertelemeye sert tepki!
Mehmet Demirkol'dan ertelemeye sert tepki!
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