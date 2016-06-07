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Dünya devi Emre Mor'u transfer etti

Danimarka ekibi Nordsjaelland ile gösterdiği performansla kısa sürede A Milli Takım’a yükselen Emre Mor, Alman devi Borussia Dortmund’a transfer oldu.

Dünya devi Emre Mor'u transfer etti

Uzun süredir ismi Liverpool, Bayern Münih, Juventus ve Dortmund ile anılan milli oyuncu Emre Mor, kararını verdi. Fatih Terim’in özel izniyle bugün menajeri Muzzi Özcan ile bugün erken saatlerde Dortmund’a giden Emre Mor, 16 milyon Euro (yaklaşık 53 milyon TL) karşılığında Dortmund’la anlaştı.

Resmi açıklamanın TSİ bugün saat 15:00’te yapılması bekleniyor.

ALMAN BASININA YAKALANDI
Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan’ın Dortmundlu yöneticilerle görüştüğü anları Bild Gazetesi yakaladı. Muzzi Özcan, Emre’nin Türk vatandaşlığına geçmesi ve yıldız oyuncunun Türkiye tercihinde büyük rol oynadı.

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TransferEmre Mor
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