Efsane futbolcu Johan Cruyff hayatını kaybetti

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden Johan Cruyff, yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü ve 68 yaşında hayatını kaybetti.

Cruyff, geçtiğimiz şubat ayında akciğer kanserine yakalandığını ancak tedavisinin iyi gittiğini açıklamıştı. Hollandalı efsane, o dönemde yaptığı açıklamada, "İlk testlerin sonucu pozitif çıktı. Henüz bitmeyen bir maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlamış gibiyim" ifadesini kullanmıştı.

1991'DE BAYPAS AMELİYATI OLMUŞTU

Futbolculuk kariyerinin ardından Barcelona'da teknik direktör olarak görev yaptığı 1991 yılında baypas ameliyatı geçiren Cruyff, bu operasyonun ardından sigarayı bırakmış ve sigara karşıtı kampanyalara destek vermişti.

Uzun yıllar Ajax'ta farklı görevlerde bulunan Cruyff, geçtiğimiz kasım ayında yönetimle ters düştüğü gerekçesiyle Amsterdam ekibindeki danışmanlık görevinden ayrılmıştı.

'TOTAL FUTBOL'UN YILDIZIYDI

Johan Cruyff, bir futbol takımında bütün oyuncuların her mevkide oynayabilmesini ön gören ve fikir babalığını Hollandalı teknik adam Rinus Michels'in yaptığı Total Futbol sisteminin en önemli yıldızıydı.

JOHAN CRUYFF KİMDİR?

1947 yılında doğdu. Futbola Ajax’ta başladı. Bu takımda 6 lig, 2 kupa ve 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşadı. 1973’te Barcelona’ya, 1978’de Los Angeles Aztecs’e transfer olduktan sonra ülkesine döndü.

2 kez Avrupa’da "yılın futbolcusu" seçildi (1973-74). 1974 Dünya Kupası’nda takımının kaptanlığını yaptı. 51 kez milli olan Cruff, futbolu bıraktıktan sonra teknik adam olarak Barcelona’da görev aldı.



Aktif futbol yaşantısı sırasında, sarı saçları ve çalımları nedeniyle "Sarı Fare" lakabıyla bilinirdi.