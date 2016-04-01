El Clasico Barcelona kentinde şok karar

La Liga'da yarın oynanacak Barcelona-Real Madrid karşılaşması grev tehdidiyle karşı karşıya kaldı. 100 bin kişinin akın edeceği Nou Camp Stadı'ndaki karşılaşma için, şehirde büyük bir trafik keşmekeşinin oluşması bekleniyor. Şehrin en önemli ulaşım aracı olan ve bir çok Barça taraftarının, takımlarının maçlarına giderken tercih ettikleri metro sistemi yarın çalışmayacak.

Barcelona metrosu çalışanları 2 Nisan tarihi için grev kararı aldı. Yerel saatle 20.30'da başlayacak maç gününde metronun, 10.30-13.00 saatleri arasında sadece yüzde 20 ile çalışacağı, 18.30-23.30 arasında ise seferlerin yalnızca yüzde 50'sinin gerçekleştirileceği duyuruldu.

'ALTERNATİF ARAÇLARI TERCİH EDİN'



Çalışanların maaş artışı ve kadro talebiyle gerçekleştirecekleri grevin, dev maça gelecek seyircileri olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi. Yetkililer konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, taraftarların alternatif ulaşım araçlarına yönelmelerini istedi. Bu yüzden stadyuma ulaşacak bazı özel otobüs seferlerinin düzenleneceği bildirildi.