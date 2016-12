Emre: 'Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde...'

Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, psikolojik destek aldığını ve Galatasaray'dan Inter'e transferinin detaylarını Lig Radyo'ya anlattı. Emre Belözoğlu, 'Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde hiçbir oyuncu hiçbir hocayı takımdan gönderemez' dedi.

İşte Belözoğlu'nun o sözleri...

"PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM"



"Psikolojik destek aldım. Bu saha içinden daha çok özel hayatımda bana daha çok yardımcı oldu. Ben saha içerisinde hiçbir olayı başlatmadım. Olmamam gereken diyaloglar içerisinde kaldım,kötü görüntü verdim"

"GALATASARAY'IN TEKLİFİ..."



"Galatasaray'dayken ilk olarak Fatih hoca beni Fiorentina'ya istedi. 16 milyon dolar teklif yapıldı, kabul edilmedi. Galatasaray'ın bana yaptığı teklifle Florya'dan 1 ev alabilirdim. Inter'in yaptığı teklifle 10 ev alabilirdim."

"BUGÜNLERE GALATASARAY SAYESİNDE GELDİM"



"Bugünlere gelmemde en büyük vesile Galatasaray'dır. Ben, Galatasaray'ın bana vermiş olduklarının karşılığını parayla veremem. Fenerbahçe kararımı kolay vermedim. Şimdi 36 yaşındayım, Fenerbahçe'ye iyi ki gittim diyorum."

VOLKAN DEMİREL YORUMU!



Milli takım benim için her takımın üzerindedir. Fenerbahçe’nin de üzerindedir. Değerini sözcükler ifade edemez. Volkan’ın yaşamış olduğu hadise kolay bir hadise değil doğru yönetilmemiş bir hadise. Volkan’ın açısından bakayım olaya. Volkan orada kontrol edilebilirdi. Stattan çıktığında ben yanındaydım çok üzgündü. Eşinize çocuğunuza küfür ediliyor. Kolay bir olay değildi. Dünyada benim ve Volkan’ın milli takımda yaşadıklarını kimse yaşamamıştır. Milli takımda ıslıklanan çok insan olmuştur. Ama hakarete varan söylemler hiç olmamıştır. Volkan benim yakın arkadaşım...Volkan krizi doğru yönetebilirdi ama onu anlıyorum. Onun yaşadıklarını ben de yaşadım. Her futbolcu gibi Volkan da milli takıma gitmek ister. Her futbolcu gitmek ister.