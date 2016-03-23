Emre Mor hedefini açıkladı

Emre, daha önce Danimarka 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giymesine rağmen en başından beri Türkiye için oynamak istediğini ve kalbinin Türkiye ile attığını vurgulayarak, "Burada başarılı olmak istiyorum. Öncelikli hedefim Türkiye A Milli Takımı'nda oynamak. Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynamak istiyorum. İyi oynadıktan sonra bu hedeflerin geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Henüz Türkçe konuşamadığını dile getiren Emre, Danimarka'ya döndüğünde ders alacağını ve milli takım kamplarında da yavaş yavaş Türkçe öğreneceğini kaydetti.

Emre Mor, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yaptığı başvurunun FIFA Oyuncu Statüleri Komitesi tarafından kabul edilmesiyle ilk kez Ümit Milli Takım kampına çağrıldı.





OKAY: "AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖZLEMİMİZ VAR"

Milli futbolcu Okay Yokuşlu ise takımda iyi bir arkadaşlık ortamının olduğunu belirtti.

Slovakya maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Okay, "Umuyoruz galip gelen taraf biz oluruz. Ümit Milli Takım olarak Avrupa Şampiyonası özlemimiz var. İyi bir takımımız var. Bu takım bunu başarabilecek bilinçte. Hem kendimiz hem takımımız hem de ülkemiz için iyi bir turnuva. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım'ın kadrosunda yer almak istediğini de vurgulayan Okay, formasını giydiği bordo-mavili takımla ilgili olarak da "Trabzonspor'da üç senelik kontratım var. Burada başarılı olmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen Emre ve Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, Ümit Milli Takım'ın 29 Mart Salı günü Slovakya ile yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı öncesi Antalya'da Belek'te gerçekleştirdiği kampta gazetecilerin sorularını cevapladı.Önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen Emre, iyi futbol oynayarak kazanmak istediklerini belirterek, "Kendimi burada kanıtlamak istiyorum." dedi.