Enrique'den Arda Turan'ı üzecek açıklama

"Futbolda her şey olabiliyor. İki tane rakip var. Madrid geçiş oyunlarına çok iyi odaklanarak oynadı. Biz de onların tehlike yaratmasına engel olmaya çalıştık. Çok hırslıydılar. İlk yediğimiz gol yerleşim hatası. Ne yazık ki iç sahada maç kaybettik. Bir mağlubiyet olmasın isteseydim, bu olurdu. Devam etmek zorundayız. Şampiyonlar Ligi'nde hedefmize doğru gidiyoruz. Ligde lideriz ve düzenli olarak kazanıyoruz."

"Bu maçı derinlemesine analiz edeceğim. Bu mağlubiyetten önemli dersler çıkaracağız ve oyuncularımla üzerine çalışacağız."

'HER ŞAMPİYONLUK ZORDUR'



"Bence çok bir etkisi olmayacak. Düşündüğünüz gibi bir acı çekiyor değiliz. Uzun süren bir namağlup serisi yakalamıştık. Ancak, bu mağlubiyet elbette bize bir şeyler öğretecek. Her şampiyonluk zor kazanılır. Bunu oyuncularım da biliyor. İlk yarıda çok iyi oynadık, topa sahip olduk ve kendi futbolumuzu oynadık. 3 kontraatak pozisyonunda geçiş savunmasını iyi yapamadık ve 15 dakika oyunu kontrol edemedik."

'KENDİMİZİ GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ'



"Şu an sezonun kalanı için hedeflerimize bakmak ve kendimizi hala geliştirmek zorundayız. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. Zorlu bir rakibimiz var. Onların da hedefleri aynı."

ARDA TURAN DEĞİŞİKLİĞİ!



"Ivan Rakitic'in kartı vardı ve risk taşıyordu. Arda, oyuna girdikten sonra daha fazlasını verebilirdi. Onun için şanssız bir maçtı çünkü oyuna girdiği andan itibaren birazcık acayip bir maç olmaya başladı."

'HERKES İÇİN ZOR MAÇTI'



"Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Böyle bir alışkanlığım yok. Herkes için zor bir maçtı. Antrenörler, futbolcular ve hakemler de...