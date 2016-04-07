Eto'o bombası! Kamerunlu yıldız çıldırdı

Kamerunlu futbolcunun eski kulübünü dünya futbolunun patronlarına şikayet etmeye hazırlanmasının altından ise ilginç bir gerekçe çıktı. Eto'o, Sampdoria Kulübü yetkililerinin kendisine verdikleri bir sözü tutmadıkları gerekçesiyle FIFA'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

ORTALIĞI OLİNGA KARIŞTIRDI



Buna göre İtalyan ekibi, Kamerun futbolunun yeni yıldızı olarak gösterilen Fabrice Olinga'yı takımda tutacağına dair Antalyasporlu futbolcuya söz verdi. Ancak bu sözünde durmadı ve Belçika'nın Mouscron takımına verdi.

SORUN AB PASAPORTU



Kamerun Milli Takımı forması da giyen 19 yaşındaki forvetin Avrupa Birliği pasaportu olmaması nedeniyle kulüp kendisini elinden çıkarmak zorunda kaldığını savundu. Aralarındaki anlaşmanın bu şekilde olmadığını belirten Eto'o'nun buna çok sinirlendiği ve kulübe yaptırım getirmesi için FIFA'nın yolunu tutacağı belirtildi.

AVUKATLARLA MİLANO'YA GİDİYOR



Konunun detaylarının ise hafta başında belli olacağı belirtildi. Samuel Eto'o'nun pazartesi günü yanında iki avukatıyla birlikte Milano'ya gideceği iddia edildi.

Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samuel Eto'o, eski kulübüyle FIFA'lık olmak üzere. Kırmızı-beyazlıların sezon başında Sampdoria'dan kadrosuna kattığı oyuncunun, son derece iyi bir şekilde ayrıldığı İtalyan ekibiyle geldiği nokta şaşkınlık yarattı.