EURO 2016 seyircisiz oynanabilir

Son iki Dünya Kupası'nda da güvenlik konusunda benzer endişelerin yaşandığını hatırlatan asbaşkan Abete, "Güney Afrika ve Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında yaşanan olaylar ve sosyal gerilim nedeniyle, farklı gerekçelerle olsa da güvenlik açısından risk vardı. Bu, ne yazık ki, dünya sporunun yaşamak zorunda kaldığı bir durum haline geldi." diye görüşlerini aktardı.

Abete, EURO 2016 öncesinde güvenlik sorununun öncelikleri olduğunu kaydederek, "Böyle konularda başımızı dik tutmalıyız ve inandığımız değerlerin arkasında durmalıyız. Şampiyonalar düzenleme, erteleme veya iptal etme gibi şu an ciddi risk teşkil eden konularda kararlar alırken, profesyonelliği ve konunun hassaslığını göz önünde tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.





"SEYİRCİSİZ OYNANMASI İHTİMALİ VAR"

EURO 2016'nın ertelenmesine sıcak bakmadığını vurgulayan Abete, "Maçların kapalı kapılar ardında oynanması gibi bir risk her zaman var zira yapılması gereken bir turnuvadan bahsediyoruz. Maçları başka tarihe erteleyemeyiz çünkü alınacak sonuçlara göre ilerleyen bir turnuvadan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle önceliklerin değiştiğini belirten asbaşkan Abete, şunları kaydetti:

"Öyle konulardan bahsediyoruz ki turnuvaların düzenlenmesi olumsuz bir durum haline geldi. Çok büyük bir güvenlik riski algısı oluştu ve insanlar olumlu bir ruh haliyle turnuvalara gitme konusunda daha az heyecan duyuyor. Ama şu an için, turnuvanın haziran ayında düzenlenmesi söz konusu. Acil önlemler de tabii ki gündemimizde."

Abete, yetkililer olarak güvenlik konusunda titizlikle çalışmalarına devam ettiklerini, yaşanan kaygıları pozitif bakış açısıyla yenebileceklerine inandığını söyledi.

Son dönemde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşanan bombalı saldırıların ardından Fransa'da 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonanın seyircisiz oynanması veya ertelenmesi durumu yeniden gündeme geldi.Konu hakkında İtalyan radyosuna açıklamalarda bulunan Abete, şampiyonada güvenliğin en önemli sorun olduğunu vurgulayarak, "Spor organizasyonları, insanların güvenliği söz konusu olduğunda ikinci planda kalır. Her spor organizasyonunda, kamu düzenini sağlayacak bir yetkilinin bulunması en önemli önceliktir." ifadelerini kullandı.