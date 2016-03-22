Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fatih Terim'den devrim gibi yenilik

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda devrim niteliğinde bir performans analiz sistemi kuruldu.

Fatih Terim'den devrim gibi yenilik
Türkiye A Milli Futbol Direktörü Fatih Terim, Euro 2016 öncesi hem takımını, hem rakiplerini anbean takip altında tutacak bir sistemle izlemeye aldı.

İşte devrim niteliğindeki o sistemin detayları;

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) oyuncu izleme antrenörleri oyuncuları hem objektif hem de subjektif verilerle Fatih Terim'e rapor ediyor. Bu veriler anında Terim'in istatistiksel analizlerle desteklenip video görüntüleri dahilinde eline ulaşıyor. Bu performans analizinin amacı ise Milli takım havuzundaki oyuncuları daha verimli hale getirebilmeyi içeriyor. Bu kapsamda her oyuncuya not veriliyor.
TFF OYUNCU EĞİTİMİ

Havuzda yer alan tüm milli oyuncular hem kendileri, hem takım arkadaşları hem de rakipleri ile ilgili hazırlanan özel videoları, performans karşılaştırmalarını sistemde kendi şifreleri ile anında izleyebiliyor. Maç oynanılacak sahalar ve hazırlık antrenmanlaı kameraya alınıyor.

Bu sayede kulübedeki teknik heyet ve tribündeki antrenmanlar eş zamanlı olarak değerlendirmeye tabi tutuluyor. Hedef oyuncuların verimlilik düzeyini üst seviyede tutmak. Verimi düşük görülen oyuncu idman öncesi Terim tarafından video analiz desteği ile uyarılıyor.

OYUNCULARIN BESLENMELERİ DE MERCEK ALTINDA 

Sağlık ekibi ise oyuncuların istirahat süresi, beslenme şekli ve sıvı tüketimi dahil her şeyi takip ederek oyuncuların verimlilik düzeyini üst düzeyde tutmayı amaçlıyor. Oyuncular tükürük ve idrar örnekleri ile kampta her gün takip edilerek teknik heyete raporlanıyor.

(Hürriyet)
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MİSAFİRR 9 ay önce

KÜFÜR BAZLAR YÖNETEÇEK?AHİR ZAMANINDA?İŞTE?"""DUDAK OKUYANLAR F.TERİMİN MAÇSEYRETSİN???"""ANLAMAYANLARDA ANLASIN AMA NERDEEE?İŞ BAŞINA GETİRTENDE ?"""TV ÇANLIYAYINDA BENİ KÜFÜR EDTİREÇEKSİNİZ DİYEN ÖN AYAK OLMADI?MI???ANT SP=GS MAÇ KADINA KÜFÜR EDENDE F.TERİM?Dİ???O ZAMANIN KADINDAN SOR.BAK.ŞİMDİ ANTEP BEL.BAŞ.YAPILMADIMI?UYUYAN MİLLET?

Cevapla
Beğenmedim! (0)