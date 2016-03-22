Fatih Terim'den devrim gibi yenilik

TFF OYUNCU EĞİTİMİ

Havuzda yer alan tüm milli oyuncular hem kendileri, hem takım arkadaşları hem de rakipleri ile ilgili hazırlanan özel videoları, performans karşılaştırmalarını sistemde kendi şifreleri ile anında izleyebiliyor. Maç oynanılacak sahalar ve hazırlık antrenmanlaı kameraya alınıyor.

Bu sayede kulübedeki teknik heyet ve tribündeki antrenmanlar eş zamanlı olarak değerlendirmeye tabi tutuluyor. Hedef oyuncuların verimlilik düzeyini üst seviyede tutmak. Verimi düşük görülen oyuncu idman öncesi Terim tarafından video analiz desteği ile uyarılıyor.

OYUNCULARIN BESLENMELERİ DE MERCEK ALTINDA

Sağlık ekibi ise oyuncuların istirahat süresi, beslenme şekli ve sıvı tüketimi dahil her şeyi takip ederek oyuncuların verimlilik düzeyini üst düzeyde tutmayı amaçlıyor. Oyuncular tükürük ve idrar örnekleri ile kampta her gün takip edilerek teknik heyete raporlanıyor.

(Hürriyet)

Türkiye A Milli Futbol Direktörü Fatih Terim, Euro 2016 öncesi hem takımını, hem rakiplerini anbean takip altında tutacak bir sistemle izlemeye aldı.İşte devrim niteliğindeki o sistemin detayları;Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) oyuncu izleme antrenörleri oyuncuları hem objektif hem de subjektif verilerle Fatih Terim'e rapor ediyor. Bu veriler anında Terim'in istatistiksel analizlerle desteklenip video görüntüleri dahilinde eline ulaşıyor. Bu performans analizinin amacı ise Milli takım havuzundaki oyuncuları daha verimli hale getirebilmeyi içeriyor. Bu kapsamda her oyuncuya not veriliyor.