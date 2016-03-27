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Fatih Terim'den Emre Belözoğlu sürprizi

Mehmet Topal’ı stopere çekmeyi planlayan Fatih Hoca, Ozan ve Selçuk İnan dışında defansif orta sahası olmadığı için Emre Belözoğlu’nu da Fransa’ya götürmeyi planlıyor.

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu sürprizi
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İsveç maçının ardından “Maalesef orta saha oyuncumuzun biraz daha fazla olması lazım. Bizde kenar oyuncuları daha fazla, ben onları orta saha gibi kullanmaya çalışıyorum. Adapte olmakta biraz sorun yaşıyoruz” dedi.
 
Terim’in bu sözlerinin şifresi çözüldü. Fatih Hoca’nın Milli Takım’ın eski kaptanı Emre Belözoğlu’nu da Fransa’daki Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine götürmeyi planladığı öne sürüldü.
 
Hoca’nın elinde defansif orta saha olarak sadece Selçuk İnan ve Ozan Tufan kalıyor. 
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