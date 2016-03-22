Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten tarihi rest!

Avrupa basketbolunu yöneten iki ayrı oluşum olan FIBA ile ULEB arasında yıllardır süren çekişme Türk basketbolunu da böldü.

ULEB'in düzenlediği Avrupa Ligi'nden A lisansı olan Fenerbahçe ve Anadolu Efes kulüpleri bugün yapılan Lig Kurulu toplantısında Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) açıkça rest çekerek, "Eğer ULEB'in düzenlediği kupaya katılan Türk takımlarına yaptırım uygularsanız, biz de ligden çıkmayı düşünürüz" dedi.

Bilindiği üzere FIBA gelecek sezon başlatacağı Şampiyonlar Ligi'ni güçlendirmek için ULEB'in Eurocup organizasyonu karşı çıkıyor ve federasyonları Eurocup'a katılan takım olması durumunda milli takımları turnuvaları almamak konusunda yaptırımla sıkıştırıyor.





Spor Toto Basketbol Ligi'nde yer alan kulüpler TBF'den şu isteklerde bulundu:

1-) Her maç ulusal kanallardan canlı yayınlansın.

2-) TBF kulüplerin gelirlerinin yarısını geri alıyor, bu konu gözden geçirilsin ve kulüpler adına iyileştirme yapılsın.

3-) FIBA mı, ULEB mi? Beşiktaş Kulübü, "Biz 3 sene boyunca ULEB'in düzenlediği Eurocup'a katılmak istiyoruz" dedi. Anadolu Efes ve Fenerbahçe, "Eğer TBF ligden bir takımı Eurocup'a katıldı diye atarsa, biz de ligden çıkmayı düşünürüz" diyerek Beşiktaş'a destek verdi ve ULEB'i korumuş oldu. TBF Başkanı Harun Erdenay ise bu yaptırımın FIBA'dan kaynaklanabileceğini söyledi.

4-) NCAA'e giden gençler için tedbir alınsın.

5-) Hakemlerin ücretleri iyileştirilsin.

6-) Seneye tüm play-off serileri 5'er maç olsun.

7-) 6 yabancı uygulaması devam etsin.

Lig Kurulu toplantısına katılan kulüplerin temsilcileri:

Alper Yılmaz (Anadolu Efes), Nihat Mala (Trabzonspor Medical Park), Serdar Çağlar (İBB), Selim Çınar (Pınar Karşıyaka), Aycan Şarlı (İBB), Fatih Yamak (Akın Çorap Yeşilgiresun Belediye), Turgay Çataloluk (Banvit), Turgay zeytingöz (Banvit), Cengiz Üçyürek, Murat Murtazaoğlu (Beşiktaş), Ömer Yalçınkaya (Galatasaray), Ömer Onan, Maurizio Gherardini, Defne Patır (Fenerbahçe), Yaşar Berber (Torku, Boray Dai (Royal Halı Gaziantep), Tunç Girgin (Rönnesans TED Ankara Kolejliler), Cengiz Yelken (Türk Telekom), Mithat Demirel, Ahmet Eran (Darüşşafaka Doğuş)