Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi alarm

Geçtiğimiz gün yapılan toplantıda bu önlemler iki kulüp yetkilileri ile paylaşıldı. Buna göre, derbide taraftarlar TT Arena'ya metro ile gelemeyecek. Futbolseverler, TT Arena'dan bir önceki durak olan Sanayi durağında inip, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği ücretsiz 25 otobüsle gün boyunca stada ulaşabilecek.

TT Arena'da yıl boyunca otopark kartı sahipleri ise maça arabaları ile giriş yapabilecek. Taraftarlar, TT Arena'nın otoparkına arabalarını bırakıp derbiyi tribünde izleyebilecek.

Derbi öncesi TT Arena etrafında da güvenlik seviyesi en üst düzeyde olacak. Taraftarlar stada giriş yapmadan önce bir çok arama noktasından geçecek. Passolig'i olmayan futbolseverler kesinlikle TT Arena'ya yaklaştırılmayacak.

MAÇLAR İÇİN TRAFİK DÜZENLEMESİ



İstanbul Kadıköy'deki Ülker Stadı, Ataşehir'deki Ülker Sports Arena ve Seyrantepe'deki Türk Telekom Arena'da bu sezon bitimine kadar düzenlenecek spor müsabakaları dolayısıyla bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak.

Kadıköy'deki Ülker Stadı, Ataşehir'deki Ülker Sports Arena ve Seyrantepe'deki Türk Telekom Arena'da, bu sezon bitimine kadar düzenlenecek spor müsabakaları dolayısıyla bazı güzergahlarda trafik değişecek.TEDBİRLER SEZON SONUNA KADAR UYGULANACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün duyurusuna göre, bu yıl sezon bitimine kadar yapılacak spor müsabakaları öncesi, müsabaka anı ve sonrasında trafik düzenlemesine yönelik bazı tedbirler alındı.

Buna göre, Türk Telekom Arena'da yapılacak futbol karşılaşmalarında, A ve B noktalarında, Seyrantepe Metro Kavşağı-Ayazağa istikametine inen köprü giriş ve çıkışları maç başlama saatinden 4 saat önce araç trafiğine kapatılacak.

Bu stadda 1 numaralı noktada, TEM kuzey yan yoldan stat istikametine giden yan yol girişinin maç başlama saatinden 4 saat önce araç trafiğine kapatılması uygun görülürken, 2 numaralı noktada ise TEM kuzey yan yoldan TEM güney yan yola dönüş varyant girişi (Stat Karşısı Varyant Girişi) maç başlamadan 2 saat öncesi ve maç bitiminde 1 saat sonrasına kadar trafiğe kapalı olacak.



ALTERNATİF GÜZERGAHLAR



A ve B noktalarında, Seyrantepe Metro Kavşağı-Ayazağa istikametine inen köprü giriş ve çıkışlarını kullanacak araç sürücülerinin alternatif olarak Ayazağa Ayışığı Sokak'tan Deniz Sokak üzerinden İmam Çeşme Yolu Caddesi'ne yönelmesi, Seyrantepe'den gelerek Ayazağa istikametine gidecek sürücüler ise İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ni ve İmam Çeşme Yolu Caddesi'ni kullanarak Cendere Caddesi istikametine devam etmesi gerekecek.

Ülker Stadı'ndaki spor müsabakalarında, D-100 güney yan yol Boğaziçi Köprüsü'nden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren stada kadar devam eden güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım), Bağdat Caddesi'nin (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi kavşağına kadar olan kısım) maç tedbirlerinin başlamasından itibaren maç bitiminden 1 saat sonrasına kadar trafiğe kapatılacak.

Ülker Sports Arena'daki karşılaşmalarda, Ihlamur Sokak'ın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım) tedbirlerinin başlamasından itibaren maç bitiminden 1 saat sonrasına kadar trafiğe kapatılması uygun görüldü.