Galatasaray-Fenerbahçe derbisini erteleten ihbar

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin son dakikada ertelenmesine, Almanya'dan gelen bir e-posta ihbarının neden olduğu iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen e-postada derbi maçında bir canlı bombanın kendini patlatacağı iddia edilirken, ihbar üzerine incelemesini derinleştiren emniyet yetkilileri, IP adresinin izine Almanya'dan ulaştı. Tek kullanımlık bir mail adresi tespit edilirken, kullanıcısı ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Valilik ve Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan görüşmenin ardından bombanın Türk Telekom Arena Stadı'ndaki maçın çıkışında patlatılacağı iddiası dikkate alınarak stada gelen taraftarın çıkarılması kararlaştırıldı.

Bu arada Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, İçişleri ve Spor bakanlarını telefonla arayarak futbolcuların da can güvenliğinin tehdit altında olduğu gerekçesiyle erteleme talebinde bulunduğu kaydedildi.

Bakanlıklar arası telefon trafiğinin sonucunda ihbarın DEAŞ terör örgütü tarafından yapılmış olabileceği, e-postanın da Almanya'dan gönderilmiş olmasının bu ihtimali güçlendirdiği sonucuna varıldı.





ARANIYORLARDI

İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan önce Alman Konsolosluğu'nun vatandaşlarını uyarması ve bazı birimlerini tatil etmesi de dikkate alınarak, derbi müsabakasının başka bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldı.

Bilindiği gibi emniyet Ankara'daki Gar katliamında emri verdiği öne sürülen Mervan Kod adlı Hacı Ali Durmaz, Ebu Cihad kod adlı Savaş Yıldız ve örgütün sözde Gaziantep sorumlusu Yunus Durmaz'ın fotoğraflarını yayınlayarak, bu şahısların büyük kentlerde canlı bomba eylemine hazırlandığı uyarısında bulunmuştu.

BİLGİLER BİRBİRİNİ TEYİT ETTİ

Derbinin ertelenmesine ilişkin hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş dün açıklamalarda bulunmuştu.

Çeşitli kanallardan alınan farklı istihbarat bilgilerinin birbirini teyittiğini söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetmişti.

"Maç ya seyircisiz oynanacaktı ya iptal edilecekti, tehir edilecekti. Dolayısıyla bu konuda ilgili bakanlıklar, ilgili istihbarat birimlerinin istişarelerinden sonra alınan bir karardır. Spor kulüplerinin de içinde bulunduğu bir kararla bu derbi müsabakası, tehir edilmiş oldu.Bunun üzerinden kimsenin spekülasyon yapma hakkı olmadığını ifade etmek isterim. Çünkü ortada son derece tedbir almamızı gerektiren istihbarat bilgileri vardı. Bunlar birbirini, üst üste teyit ediyorlardı. Sonuç itibarıyla bu adım atıldı" diye konuştu.