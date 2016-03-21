İbrahimoviç açıkladı. Türkiye'ye gelecek mi?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ertelenmesi İsveç'te birinci gündem oldu. Bunun sebebi ise, İsveç Milli Takımı'nın 24 Mart Perşembe günü Antalya'da Türkiye ile bir hazırlık maçı oynayacak olmasıydı.

İsveç'te bazı internet siteleri, "Türkiye-İsveç maçı iptal edilebilir" yönünde haberler yaptı.

İddiaların yoğunlaşması üzerine İsveç Milli Takımı Güvenlik Şefi Anders Sigurdson, Expressen gazetesine bir açıklama yaptı. "Türkiye ile yapacağımız hazırlık maçı için herhangi bir iptal kararı yok. Maçı oynayacağız" diyen Sigurdson, sözlerinin devamında 'iptal' seçeneğine açık kapı bıraktı.





"DURUMLAR ANLIK DEĞİŞEBİLİR"



Sigurdson, "Şu an için planımız Türkiye'ye gitmek ama bu durumlar anlık değişebilr. Türk Federasyonu ile konuştuk, bize her türlü güvenceyi verdiler. Çok yüksek derecede güvenlik önlemleri aldıklarını bize ilettiler" şeklinde konuştu.

İsveç'in önemli gazetelerinden olan Aftonbladet ise, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ertelenmesi ile ilgili olarak, "İstanbul derbisi terör tehditlerinden dolayı ertelendi" manşetini attı.

Ortalığı sarsan bu iddiaya İsveç Milli Takımı Güvenlik Şefi Anders Sigurdson'dan yanıt geldi...