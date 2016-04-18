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İddaa şampiyonluk oranları ile çok şaşırttı

Şampiyonluk oranlarını güncelleyen İddaa, Beşiktaş'ın oranını 1.05'e düşürken, Fenerbahçe'nin oranını 4.00'e yükseltti.

İddaa şampiyonluk oranları ile çok şaşırttı
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kayıpsız geçtiği Süper Lig'in 29. haftasının ardından İddaa güncellediği şampiyonluk oranlarıyla şaşırttı.
'Süper Lig'de hangi şampiyon olur?' bahisinin oranlarında güncelleme yapan İddaa, Beşiktaş'ın oranını 1.05'e düşürken, Fenerbahçe'nin oranını 4.00'e yükseltti.

29. hafta öncesi Beşiktaş'ın oranı 1.10, Fenerbahçe'nin oranı ise 3.40 olarak belirlenmişti. Süper Lig'de son 4 haftaya girilmeden önce lider Beşiktaş, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluğun favorisi olarak görüldü. (Medya365)
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