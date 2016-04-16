İlhan Cavcav'dan Nihat Özdemir'e flaş teklif

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Nihat Özdemir'e kırmızı siyahlı kulübün başkanlığını teklif ettiğini açıklarken, Hamza Hamzaoğlu için, "Ona kırgınım" ifadesini kullandı.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin tecrübeli başkanı İlhan Cavcav, şu anda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminde bulunan eski Fenerbahçeli yöneticiye kırmızı-siyahlı kulübün başkanı olmasını teklif ettiğini açıkladı.



Cavcav, yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle yorulduğu bir süreçte görevi bırakmayı düşündüğünü vurgulayarak, "Çok ciddi, zor günler yaşadım. İstanbul'da 23 gün, gece gündüz uyumadım, nasıl dayandım, nasıl oldu bilmiyorum. Evet, yorulduğumu ve bırakmak istediğimi söyledim. Kulübe sahip çıkanlar oluyor. Onları tanıyorum. Onlara kulüp değil, 1 tane futbolcuyu dahi teslim etmek mümkün değil. Bunun için de fevkalade üzülüyorum." diye konuştu.



Ankara'da ikamet eden ve şu anda TFF yönetiminde yer alan eski Fenerbahçe yöneticisine Gençlerbirliği Kulübü Başkanı olmasını teklif ettiğini kaydeden İlhan Cavcav, isim vermeden Nihat Özdemir'i işaret etti. Cavcav, "Telefon ettim, Avrupa'daydı. 'Burada yaşıyorsun, genel kurul yapayım, kulübe başkan ol' dedim. 'Gelince görüşelim' dedi. Kabul edeceğini pek tahmin etmiyorum ama Ankara'da olup İstanbul'da Fenerbahçe'de Galatasaray'da Beşiktaş'ta yöneticilik yapılması da benim mantığıma göre doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.



"YENİDEN DOĞDUM"

Uzun zamandır kalp ve solunum rahatsızlığı tedavisi gören Cavcav, doktor hatası nedeniyle sol bacağında da sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Belindeki rahatsızlığı nedeniyle 4 yıl önce Ankara'da geçirdiği operasyonda doktorun ameliyatı yanlış yaptığını savunan Cavcav, "Yanlış ameliyat nedeniyle belimde problem yaşadım ve sol ayağımda çekme oldu. Ayağımı kaldıramıyorum. Belimden 3 defa tekrar mecburen ameliyat oldum. Nihayet İstanbul'da bir doktora ameliyat oldum ve belimde sorunum kalmadı." şeklinde konuştu.



Sol ayağındaki problemin ise devam ettiğini bildiren Cavcav, "Bunlar yetmiyormuş gibi KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastalığına da yakalandım" dedi.

"ALLAH SENİ SEVENLERİN YÜZÜNE BAKTI' DEDİLER"

KOAH rahatsızlığı sebebiyle 4 ya da 5 kez hastaneye yattığını ancak o süreçte kendisine kalbine dair bir sorun olduğu bilgisinin verilmediğini belirten Cavcav, şöyle devam etti:

"Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) kalp kapakçığımda problem olduğunu, nefes alıp verdiğim zaman açılmadığını bana ilettiler. Mecburen kalp ameliyatı oldum ve yeniden çalışır hale getirdiler. Kalp ameliyatının üstünden 2 ay geçti ve şu an çok şükür daha iyiyim. GATA'da kültür fizik yapıyorum ve şimdi daha kolay yürüyorum. Haftada 3 gün buna devam edeceğim. Bugünlerime şükrediyorum. Çünkü doktorların bana ifade ettiğine göre yeniden doğdum. Doktorlar, 'çok önemli bir kalp rahatsızlığı yaşadınız, Allah seni sevenlerin yüzüne baktı, geçmiş olsun' diye beni teselli ettiler."

"İRAN'DAN FUTBOLCU ALACAĞIZ"

Transfer görüşmeleri yaptığını anlatan Cavcav, görevlendirdiği Mete Işık'a Türkiye'de futbolcu takip ettirdiğini, 3-4 futbolcu izlettirmek için İran'a da bir ekip gönderdiğini belirtti.

Başkent ekibinin pilot takımı Hacetepe'nin teknik direktörlüğü görevinden aldığı Mustafa Kaplan'ın sezon öncesi Gençlerbirliği'ne yaptığı yabancı transferlerin kulübe maliyetinin 20 milyon lirayı aştığına dikkati çeken İlhan Cavcav, şu ifadeleri kullandı:

"Rahatsızlığım nedeniyle transfer edilecek futbolcuları bizzat izleyemiyorum. Sayın Mustafa Kaplan'ın 'Aman şöyle adam, aman böyle adam' diyerek aldırdığı futbolcuların bize maliyeti aşağı yukarı 6-7 milyon avroya tekabül etti. Bu parayı ödeyemeyiz. Oynatmadığımız futbolcuları göndermek istiyoruz fakat sözleşmeleri var ve gitmek istemiyorlar."

"ÜZÜLMEZ'E 'GEL ANLAŞALIM' DEMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

Cavcav, teknik direktörleri İbrahim Üzülmez'in başkent ekibinde göreve devam edip etmeyeceğinin 15 gün içinde netleşmesini beklediğine dair açıklamasıyla ilgili "Şu an 'gel anlaşalım' demeyi doğru bulmuyorum." dedi.

Üzülmez'in açıklamalarını gazetelerden okuduğunu ifade eden Cavcav, şunları söyledi:

"Hocamız, durumunun 1 hafta 10 gün içinde netleşeceğini açıklamış. Görüşmeye gerek yok. Sezon sonuna 6 maç var, 18 puan eder bu da aşağı yukarı 1 buçuk ay yapar. Biraz yukarılara çıkalım. Şu anda 'gel anlaşalım' demeyi doğru bulmuyorum çünkü ben İbrahim Üzülmez'i almaya karar verdiğim zaman yönetimi topladım. Yönetime sorduğumda da kimse onay vermedi. 'Bu arkadaşa güveniyorum başarılı olacağına inanıyorum ve böyle olmasını istiyorum' deyince, yönetici arkadaşlarım refakat ettiler, eksik olmasınlar. İbrahim Üzülmez'i getirdik ve İbrahim de Allah için başarılı oldu. Gerçi 2-3 maç kaybettik ama futbolda bu normal, olağan bir şey."

"BEŞİKTAŞ YÜZDE 80-90 ŞAMPİYON"

Genç teknik adamla görüştüğünü ve "Kadronu belli et, kimi göndermek istiyorsun, eksikler nedir bana bildir ona göre bir planlama yapalım" dediğini dile getiren Cavcav, "Tabii hocanın fikirlerine de saygım var. Ben Ali'yi derim 'yok Veli' derse ben Ali mi Veli mi bunun kararını verebilecek güçteyim. O bilinçteyim, güçten de kast ettiğim bu. Önümüzdeki sene taraftarımıza daha iyi bir Gençlerbirliği izletmek için elimden gelen gayreti göstereceğim." şeklinde konuştu.

Tecrübeli başkan, futbolda peşin konuşmanın yanıltabileceğini ancak maçlarını yeni stadında oynamaya başlayan ve takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde sıralamada ilk basamakta yer alan Beşiktaş'ın yüzde 80-90 şampiyon olacağını ifade etti.

"HAMZA HAMZAOĞLU'NA KIRGINIM"

İlhan Cavcav, bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Galatasaray'da yönetim hatası olduğunu savundu.

"Galatasaray'da biraz yönetim hatası var" diyen İlhan Cavcav, "Hamza Hamzaoğlu'nu niye bıraktıkları, neden devam etmediklerini bir spor adamı olarak düşündüğüm zaman buna mantıklı bir izah bulamıyorum." dedi.

Hamza Hamzaoğlu hakkında "Hakikaten iyi hoca, disiplinli bir arkadaşımız. Galatasaray gibi bir ekipte oynamış ve takımı biliyor." değerlendirmesini yapan Cavcav, Hamzaoğlu'na kırgınlığıyla ilgili şunları kaydetti:

"Boşta olduğu zaman Bursaspor'a gitmeden evvel telefon ettim. 'Gel, Ankara'ya, Gençlerbirliği'ni çalıştır' dedim. Hamzaoğlu, 'Çok teşekkür ederim Türkiye'de çalışmayı düşünmüyorum, Avrupa'ya gideceğim' dedi. 3-5 gün geçti, baktım Bursaspor ile anlaşma yaptı."